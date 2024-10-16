https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/apnin-slovak-milletvekili-blaha-batida-rusofobi-artmaya-devam-ediyor-1089279746.html
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovakyalı üyesi Blaha, Rusya'ya yönelik nefret açısından Avrupa Birliği'ndeki (AB) havanın Nazi dönemini anımsattığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:35+0300
2024-10-16T10:35+0300
2024-10-16T10:36+0300
ukrayna krizi
slovakya
luboš blaha
avrupa parlamentosu
avrupa birliği
rusya
rusofobi
nazi
robert fico
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_fa003bd42375acfdef6ab4b78cad5e0c.jpg
AP’nin Slovak milletvekili Luboš Blaha, Batı’da Rusofobinin artmaya devam ettiğini söyledi.AP’de ve AB üyesi ülkelerdeki havanın 1930-1940’lı yıllardaki Nazi dönemini anımsattığını dile getiren Blaha, “Rusya'ya karşı aynı nefreti görüyorum. Aynı savaş çığırtkanlığını görüyorum” diye kaydetti.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Kiev'e verdiği destek nedeniyle devam ettiğini söylemişti. Fico, bu çatışmanın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını, ama ABD’nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiği sürece çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetmişti. Slovak Başbakan ayrıca Batı'nın kullandığı Rusofobik söylemin işe yaramadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/szijjarto-baris-dostlari-grubunun-amaci-ulkelerin-baris-istedigini-gostermek-1089278483.html
slovakya
avrupa birliği
rusya
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a87dbb2288bcd9b49f56fd883be045d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, luboš blaha, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, rusya, rusofobi, nazi, robert fico, batı, ukrayna
slovakya, luboš blaha, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, rusya, rusofobi, nazi, robert fico, batı, ukrayna
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor
10:35 16.10.2024 (güncellendi: 10:36 16.10.2024)
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovakyalı üyesi Blaha, Rusya'ya yönelik nefret açısından Avrupa Birliği'ndeki (AB) havanın Nazi dönemini anımsattığını belirtti.
AP’nin Slovak milletvekili Luboš Blaha, Batı’da Rusofobinin artmaya devam ettiğini söyledi.
AP’de ve AB üyesi ülkelerdeki havanın 1930-1940’lı yıllardaki Nazi dönemini anımsattığını dile getiren Blaha, “Rusya'ya karşı aynı nefreti görüyorum. Aynı savaş çığırtkanlığını görüyorum” diye kaydetti.
Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Kiev'e verdiği destek nedeniyle devam ettiğini söylemişti. Fico, bu çatışmanın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını, ama ABD’nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiği sürece çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetmişti. Slovak Başbakan ayrıca Batı'nın kullandığı Rusofobik söylemin işe yaramadığını belirtmişti.