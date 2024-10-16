https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/apnin-slovak-milletvekili-blaha-batida-rusofobi-artmaya-devam-ediyor-1089279746.html

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovakyalı üyesi Blaha, Rusya'ya yönelik nefret açısından Avrupa Birliği'ndeki (AB) havanın Nazi dönemini anımsattığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:35+0300

2024-10-16T10:35+0300

2024-10-16T10:36+0300

ukrayna krizi

slovakya

luboš blaha

avrupa parlamentosu

avrupa birliği

rusya

rusofobi

nazi

robert fico

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_fa003bd42375acfdef6ab4b78cad5e0c.jpg

AP’nin Slovak milletvekili Luboš Blaha, Batı’da Rusofobinin artmaya devam ettiğini söyledi.AP’de ve AB üyesi ülkelerdeki havanın 1930-1940’lı yıllardaki Nazi dönemini anımsattığını dile getiren Blaha, “Rusya'ya karşı aynı nefreti görüyorum. Aynı savaş çığırtkanlığını görüyorum” diye kaydetti.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Kiev'e verdiği destek nedeniyle devam ettiğini söylemişti. Fico, bu çatışmanın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını, ama ABD’nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiği sürece çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetmişti. Slovak Başbakan ayrıca Batı'nın kullandığı Rusofobik söylemin işe yaramadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/szijjarto-baris-dostlari-grubunun-amaci-ulkelerin-baris-istedigini-gostermek-1089278483.html

slovakya

avrupa birliği

rusya

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, luboš blaha, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, rusya, rusofobi, nazi, robert fico, batı, ukrayna