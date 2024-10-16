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SON DAKİKA | Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/apnin-slovak-milletvekili-blaha-batida-rusofobi-artmaya-devam-ediyor-1089279746.html
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor
AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovakyalı üyesi Blaha, Rusya'ya yönelik nefret açısından Avrupa Birliği'ndeki (AB) havanın Nazi dönemini anımsattığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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AP’nin Slovak milletvekili Luboš Blaha, Batı’da Rusofobinin artmaya devam ettiğini söyledi.AP’de ve AB üyesi ülkelerdeki havanın 1930-1940’lı yıllardaki Nazi dönemini anımsattığını dile getiren Blaha, “Rusya'ya karşı aynı nefreti görüyorum. Aynı savaş çığırtkanlığını görüyorum” diye kaydetti.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Kiev'e verdiği destek nedeniyle devam ettiğini söylemişti. Fico, bu çatışmanın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını, ama ABD’nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiği sürece çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetmişti. Slovak Başbakan ayrıca Batı'nın kullandığı Rusofobik söylemin işe yaramadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/szijjarto-baris-dostlari-grubunun-amaci-ulkelerin-baris-istedigini-gostermek-1089278483.html
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slovakya, luboš blaha, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, rusya, rusofobi, nazi, robert fico, batı, ukrayna
slovakya, luboš blaha, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, rusya, rusofobi, nazi, robert fico, batı, ukrayna

AP’nin Slovak milletvekili Blaha: Batı'da Rusofobi artmaya devam ediyor

10:35 16.10.2024 (güncellendi: 10:36 16.10.2024)
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovakyalı üyesi Blaha, Rusya'ya yönelik nefret açısından Avrupa Birliği'ndeki (AB) havanın Nazi dönemini anımsattığını belirtti.
AP’nin Slovak milletvekili Luboš Blaha, Batı’da Rusofobinin artmaya devam ettiğini söyledi.
AP’de ve AB üyesi ülkelerdeki havanın 1930-1940’lı yıllardaki Nazi dönemini anımsattığını dile getiren Blaha, “Rusya'ya karşı aynı nefreti görüyorum. Aynı savaş çığırtkanlığını görüyorum” diye kaydetti.
Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Kiev'e verdiği destek nedeniyle devam ettiğini söylemişti. Fico, bu çatışmanın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını, ama ABD’nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiği sürece çatışmanın sona ermeyeceğini kaydetmişti. Slovak Başbakan ayrıca Batı'nın kullandığı Rusofobik söylemin işe yaramadığını belirtmişti.
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