https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/fuji-daginda-sezon-disi-kurtarma-ucretli-olacak-dakikasi-10-dolar-1108775442.html
Fuji Dağı'nda sezon dışı kurtarma ücretli olacak: Dakikası 10 dolar
Fuji Dağı'nda sezon dışı kurtarma ücretli olacak: Dakikası 10 dolar
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Yamanashi eyaleti, tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'nda mahsur kalan dağcıların helikopterle kurtarılması için ücret alınmasını planlıyor. Uygulama, 2027 yılının eylül ayında başlayacak.
2026-09-15T11:23+0300
2026-09-15T11:23+0300
2026-09-15T11:23+0300
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Japonya'nın dünyaca ünlü Fuji Dağı'nda tırmanış sezonu dışında dağa çıkan ve kurtarılmak zorunda kalan kişiler için yeni bir dönem başlıyor. Yamanashi eyaleti, kapalı dönemde gerçekleştirilen riskli tırmanışları caydırmak amacıyla, kurtarma çalışmalarında kullanılan afet önleme helikopterleri için ücret alınmasını planlıyor.Kyodo'nun haberine göre Yamanashi yönetimi, Fuji Dağı'nın resmi tırmanış sezonu olan 1 Temmuz-10 Eylül tarihleri dışında dağa çıkan kişilerin kurtarılması için yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor.Yamanashi Valiliği tarafından 14 Eylül'de açıklanan pakete göre, kapalı dönemde gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için afet önleme helikopteri kurtarma ücreti alınması planlanıyor. Uygulamanın 2027 yılının eylül ayından itibaren hayata geçirilmesi hedefleniyor.Her 5 dakika için 50-55 dolarJapon basınında yer alan bilgilere göre ücretin helikopterin havada kaldığı süreye göre hesaplanması ve yaklaşık her 5 dakika için 8 bin yen olması planlanıyor. Bu rakam yaklaşık 50-55 dolara denk geliyor. Ancak sistemin yalnızca cezalandırmaya dayalı olması planlanmıyor. Yamanashi yönetimi, tırmanış bildiriminde bulunan ve gerekli güvenlik önlemlerini alan kişilerin ücret konusunda indirimden yararlanmasını öngörüyor. Böylece hem kurtarma hizmetlerinin maliyetinin bir bölümünün karşılanması hem de dağcıların tırmanış öncesinde güvenlik prosedürlerine uymaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Japonya'nın en yüksek noktasıYamanashi ve Şizuoka eyaletleri arasında bulunan Fuji Dağı, 3 bin 776 metrelik yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olmasının yanı sıra ülkenin en önemli turistik ve kültürel simgelerinden biri.Dağ, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne "Fujisan, kutsal yer ve sanatsal ilham kaynağı" adıyla dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bir-hafta-icerisinde-fuji-dagindan-ikinci-kez-kurtarildi-telefonunu-almak-icin-geri-donmus-1095757115.html
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fuji dağı, japonya, kurtarma, helikopter, ücret, haberler
fuji dağı, japonya, kurtarma, helikopter, ücret, haberler
Fuji Dağı'nda sezon dışı kurtarma ücretli olacak: Dakikası 10 dolar
Japonya'nın Yamanashi eyaleti, tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'nda mahsur kalan dağcıların helikopterle kurtarılması için her 5 dakika için 50-55 dolarlık ücret alınmasını planlıyor. Uygulamanın 2027 yılının eylül ayında başlaması hedefleniyor.
Japonya'nın dünyaca ünlü Fuji Dağı'nda tırmanış sezonu dışında dağa çıkan ve kurtarılmak zorunda kalan kişiler için yeni bir dönem başlıyor. Yamanashi eyaleti, kapalı dönemde gerçekleştirilen riskli tırmanışları caydırmak amacıyla, kurtarma çalışmalarında kullanılan afet önleme helikopterleri için ücret alınmasını planlıyor.
Kyodo'nun haberine göre Yamanashi yönetimi, Fuji Dağı'nın resmi tırmanış sezonu olan 1 Temmuz-10 Eylül tarihleri dışında dağa çıkan kişilerin kurtarılması için yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor.
Yamanashi Valiliği tarafından 14 Eylül'de açıklanan pakete göre, kapalı dönemde gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için afet önleme helikopteri kurtarma ücreti alınması planlanıyor. Uygulamanın 2027 yılının eylül ayından itibaren hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Her 5 dakika için 50-55 dolar
Japon basınında yer alan bilgilere göre ücretin helikopterin havada kaldığı süreye göre hesaplanması ve yaklaşık her 5 dakika için 8 bin yen olması planlanıyor. Bu rakam yaklaşık 50-55 dolara denk geliyor.
Ancak sistemin yalnızca cezalandırmaya dayalı olması planlanmıyor. Yamanashi yönetimi, tırmanış bildiriminde bulunan ve gerekli güvenlik önlemlerini alan kişilerin ücret konusunda indirimden yararlanmasını öngörüyor. Böylece hem kurtarma hizmetlerinin maliyetinin bir bölümünün karşılanması hem de dağcıların tırmanış öncesinde güvenlik prosedürlerine uymaya teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Japonya'nın en yüksek noktası
Yamanashi ve Şizuoka eyaletleri arasında bulunan Fuji Dağı, 3 bin 776 metrelik yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olmasının yanı sıra ülkenin en önemli turistik ve kültürel simgelerinden biri.
Dağ, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne "Fujisan, kutsal yer ve sanatsal ilham kaynağı" adıyla dahil edildi.