https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bir-hafta-icerisinde-fuji-dagindan-ikinci-kez-kurtarildi-telefonunu-almak-icin-geri-donmus-1095757115.html
Bir hafta içerisinde Fuji dağından ikinci kez kurtarıldı: 'Telefonunu almak için geri dönmüş'
Bir hafta içerisinde Fuji dağından ikinci kez kurtarıldı: 'Telefonunu almak için geri dönmüş'
Sputnik Türkiye
Fuji dağından daha önce kurtarılmış bir genç, bir hafta içinde ikinci kez kurtarıldı. Üniversite öğrencisinin telefonunun dağda kalması sebebiyle tekrar dağa... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T23:23+0300
2025-04-28T23:23+0300
2025-04-28T23:23+0300
yaşam
japonya
fuji dağı
dağcı
dağcılık
tırmanma
tırmanış
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Japonya'da yaşayan 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı'ndan bir hafta içerisinde ikinci kez kurtarıldı.İlk seferinde dağdan hava yoluyla kurtarılan gencin, ikinci seferinde 'yüksek irtifa hastalığı' şüphesiyle başka bir dağcı tarafından 3 bin metreden daha yüksek bir patikada bulunduğu açıklandı.Yetkililer, öğrencinin 'ilk kurtarılışında dağda kalan telefonunu almak için geri döndüğünü' bildirirken, söz konusu telefonun bulunup bulunamadığına dair bilgi verilmedi.
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japonya, fuji dağı, dağcı, dağcılık, tırmanma, tırmanış
japonya, fuji dağı, dağcı, dağcılık, tırmanma, tırmanış
Bir hafta içerisinde Fuji dağından ikinci kez kurtarıldı: 'Telefonunu almak için geri dönmüş'
Fuji dağından daha önce kurtarılmış bir genç, bir hafta içinde ikinci kez kurtarıldı. Üniversite öğrencisinin telefonunun dağda kalması sebebiyle tekrar dağa tırmandığı bildirildi.
Japonya'da yaşayan 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı'ndan bir hafta içerisinde ikinci kez kurtarıldı.
İlk seferinde dağdan hava yoluyla kurtarılan gencin, ikinci seferinde 'yüksek irtifa hastalığı' şüphesiyle başka bir dağcı tarafından 3 bin metreden daha yüksek bir patikada bulunduğu açıklandı.
Yetkililer, öğrencinin 'ilk kurtarılışında dağda kalan telefonunu almak için geri döndüğünü' bildirirken, söz konusu telefonun bulunup bulunamadığına dair bilgi verilmedi.