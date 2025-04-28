https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bir-hafta-icerisinde-fuji-dagindan-ikinci-kez-kurtarildi-telefonunu-almak-icin-geri-donmus-1095757115.html

Bir hafta içerisinde Fuji dağından ikinci kez kurtarıldı: 'Telefonunu almak için geri dönmüş'

Bir hafta içerisinde Fuji dağından ikinci kez kurtarıldı: 'Telefonunu almak için geri dönmüş'

Sputnik Türkiye

Fuji dağından daha önce kurtarılmış bir genç, bir hafta içinde ikinci kez kurtarıldı. Üniversite öğrencisinin telefonunun dağda kalması sebebiyle tekrar dağa... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T23:23+0300

2025-04-28T23:23+0300

2025-04-28T23:23+0300

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tırmanış

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Japonya'da yaşayan 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı'ndan bir hafta içerisinde ikinci kez kurtarıldı.İlk seferinde dağdan hava yoluyla kurtarılan gencin, ikinci seferinde 'yüksek irtifa hastalığı' şüphesiyle başka bir dağcı tarafından 3 bin metreden daha yüksek bir patikada bulunduğu açıklandı.Yetkililer, öğrencinin 'ilk kurtarılışında dağda kalan telefonunu almak için geri döndüğünü' bildirirken, söz konusu telefonun bulunup bulunamadığına dair bilgi verilmedi.

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japonya

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japonya, fuji dağı, dağcı, dağcılık, tırmanma, tırmanış