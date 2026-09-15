https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/fethiyede-bir-baba-ve-iki-cocugunun-cansiz-bedenleri-bulundu-1108779806.html
Fethiye'de bir baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu
Fethiye'de bir baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu
Sputnik Türkiye
Fethiye'de bir iş yerinde baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T12:43+0300
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2026-09-15T12:43+0300
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Muğla Fethiye'de bir iş yerinde baba ile 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler, baba E.G'yi iple asılı halde, çocukları H.G. (10) ve H.G'yi (6) ise dükkanın iç kısmındaki yatakta hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/silivride-batan-tugberk-imamoglu-gemisinin-kaptaninin-cesedi-bulundu-1108774168.html
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fethiye
Fethiye'de bir baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu
Fethiye'de bir iş yerinde baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu.
Muğla Fethiye'de bir iş yerinde baba ile 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler, baba E.G'yi iple asılı halde, çocukları H.G. (10) ve H.G'yi (6) ise dükkanın iç kısmındaki yatakta hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.