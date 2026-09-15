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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/evde-cikan-yanginda-esi-olen-kadin-tutuklandi-zorla-benzin-istasyonuna-gonderdi-1108790020.html
Evde çıkan yangında eşi ölen kadın tutuklandı: 'Zorla benzin istasyonuna gönderdi'
Evde çıkan yangında eşi ölen kadın tutuklandı: 'Zorla benzin istasyonuna gönderdi'
Sputnik Türkiye
Aydın'da evlerinde çıkan yangında eşi ölen kadın hastanede tamamlanan tedavi süreci sonrası tutuklandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin eşi tutuklandı.16 Ağustos'ta çıkan ev yangınında eşinin ölümünden şüphelenilen D.Ç, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.Kadının ifadesinde, kocasının kendisini sürekli kıskandığını, zaman zaman intihar etmek istediğini, olay günü kocası tarafından zorla akaryakıt istasyonuna gönderildiği için benzin aldığını söylediği öğrenildi.Suçsuz olduğunu belirten D.Ç, kocasının kendisini mutfağa kilitleyip yaktığını öne sürdü.
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aydın, yangın, eş
aydın, yangın, eş

Evde çıkan yangında eşi ölen kadın tutuklandı: 'Zorla benzin istasyonuna gönderdi'

20:36 15.09.2026 (güncellendi: 20:42 15.09.2026)
© AA / Yusuf Konrat Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin (32) yaralanan eşi tutuklandı
 Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin (32) yaralanan eşi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / Yusuf Konrat
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Aydın'da evlerinde çıkan yangında eşi ölen kadın hastanede tamamlanan tedavi süreci sonrası tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin eşi tutuklandı.
16 Ağustos'ta çıkan ev yangınında eşinin ölümünden şüphelenilen D.Ç, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.
Kadının ifadesinde, kocasının kendisini sürekli kıskandığını, zaman zaman intihar etmek istediğini, olay günü kocası tarafından zorla akaryakıt istasyonuna gönderildiği için benzin aldığını söylediği öğrenildi.
Suçsuz olduğunu belirten D.Ç, kocasının kendisini mutfağa kilitleyip yaktığını öne sürdü.
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
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