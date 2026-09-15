https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/cinden-abdye-uzaydaki-askeri-yapilanma-durdurulmali-1108787406.html
Çin'den ABD'ye: Uzaydaki askeri yapılanma durdurulmalı
Çin'den ABD'ye: Uzaydaki askeri yapılanma durdurulmalı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye ‘uzaydaki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurması’ ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı koruması çağrısında bulundu.
2026-09-15T17:21+0300
2026-09-15T17:21+0300
2026-09-15T17:21+0300
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Guo, düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin ‘uzayda silah konuşlandırdığını doğrulamasına’ ilişkin bir soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu.Guo, Çin'in uzayın “barışçıl amaçlarla kullanılmasından ve güvenliğinin korunmasından yana olduğunu” belirtti.'Uzayda silahlanma yarışına karşıyız'Çin'in uzayda herhangi bir ‘silahlanma yarışına’ ya da uzayı silahlandırma ve bir savaş alanına dönüştürme girişimine karşı çıktığını vurgulayan Guo, ABD'ye bu yöndeki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurma çağrısını yineledi.Guo, ‘küresel stratejik istikrarın somut adımlarla korunması gerektiğini’ ifade etti.Ne olmuştu?ABD, ilk kez uzaya konuşlandırdığı saldırı kapasitesine sahip bir silahın bulunduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamada, söz konusu 'yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu' söyledi.Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken, silahın ne tür yeteneklere sahip olduğu veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/peskov-uzay-her-turlu-silahtan-arindirilmis-olmali-1108781371.html
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abd, çin, uzay, silah
Çin'den ABD'ye: Uzaydaki askeri yapılanma durdurulmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye ‘uzaydaki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurması’ ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı koruması çağrısında bulundu.
Guo, düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin ‘uzayda silah konuşlandırdığını doğrulamasına’ ilişkin bir soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu.
Guo, Çin'in uzayın “barışçıl amaçlarla kullanılmasından ve güvenliğinin korunmasından yana olduğunu” belirtti.
'Uzayda silahlanma yarışına karşıyız'
Çin'in uzayda herhangi bir ‘silahlanma yarışına’ ya da uzayı silahlandırma ve bir savaş alanına dönüştürme girişimine karşı çıktığını vurgulayan Guo, ABD'ye bu yöndeki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurma çağrısını yineledi.
Guo, ‘küresel stratejik istikrarın somut adımlarla korunması gerektiğini’ ifade etti.
ABD, ilk kez uzaya konuşlandırdığı saldırı kapasitesine sahip bir silahın bulunduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamada, söz konusu 'yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu' söyledi.
Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken, silahın ne tür yeteneklere sahip olduğu veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.