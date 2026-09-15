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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/beyin-yaslanmasinda-yeni-ipucu-50-yasindan-sonra-degismeye-basliyor-1108788198.html
Beyin yaşlanmasında yeni ipucu: 50 yaşından sonra değişmeye başlıyor
Beyin yaşlanmasında yeni ipucu: 50 yaşından sonra değişmeye başlıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, insan beyninde yaşlanmanın sanıldığı gibi yalnızca yavaş ve sürekli ilerleyen bir süreç olmayabileceğini ortaya koydu. Araştırmada özellikle... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T18:46+0300
2026-09-15T18:46+0300
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gen
iltihap
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Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, öğrenme ve hafıza açısından önemli olan beynin hipokampus bölgesindeki hücreleri farklı yaş gruplarında inceledi. Çalışmada Columbia Üniversitesi, New York Genom Merkezi ve California Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı ekip, yaş ilerledikçe beynin hücresel yapısında ve genlerin çalışma biçiminde önemli değişimler meydana geldiğini belirledi.En dikkat çekici bulgu ise beynin bağışıklık sisteminde görev yapan mikroglia hücrelerinde görüldü. Yaklaşık 50 ile 75 yaş arasında, yaşamın çok erken dönemlerinde oluşan bu hücrelerin sayısı hızla azalırken bunların yerini kandaki bağışıklık hücrelerine moleküler açıdan benzeyen hücreler almaya başladı.Beynin savunma sistemi değişiyorBu bulgu, beynin erken gelişim döneminde oluşan mikroglia hücrelerinin insanın tüm yaşamı boyunca beyinde kaldığı yönündeki uzun süredir kabul gören görüşü çürütüyor.Üstelik yaşla birlikte ortaya çıkan yeni mikroglia benzeri hücrelerde iltihaplanmayla ilişkili özelliklerin daha güçlü olduğu görüldü. Araştırmacılar bunun yaşlanan beyinde görülen uzun süreli iltihaplanmaya katkıda bulunabileceğini düşünüyor.Çalışmada ayrıca beyni kandaki potansiyel olarak zararlı maddelerden koruyan kan-beyin bariyerinin korunmasına yardımcı olan hücrelerin de önemli ölçüde azaldığı tespit edildi.Araştırmanın sorumlu yazarlarından, New York Genom Merkezi Bilimsel Direktörü ve CEO'su ve Columbia Üniversitesi Profesörü Bing Ren, mikroglia hücrelerinin beynin sağlıklı işleyişini korumada önemli olduğunu belirtti.Hücrelerin içindeki DNA düzeni de bozuluyorAraştırmacılar, değişimin bağışıklık hücreleriyle sınırlı olmadığını, DNA'nın hücre içindeki üç boyutlu düzeninin de yaşla birlikte bozulduğunu tespit etti. Bu yapının genlerin aktif veya pasif olmasında önemli rol oynadığı belirtildi.Bulgular, beyin yaşlanmasının kademeli bir gerilemeden ziyade bağışıklık, damar ve sinir sistemlerinde eş zamanlı değişimleri içerdiğine işaret ediyor.Science dergisinde yayımlanan araştırma, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 4D Nucleome (4DN) programı kapsamında gerçekleştirildi.
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dna, beyin, yaş, gen, iltihap
dna, beyin, yaş, gen, iltihap

Beyin yaşlanmasında yeni ipucu: 50 yaşından sonra değişmeye başlıyor

18:46 15.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSağlık
Sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, insan beyninde yaşlanmanın sanıldığı gibi yalnızca yavaş ve sürekli ilerleyen bir süreç olmayabileceğini ortaya koydu. Araştırmada özellikle 50 ile 75 yaş arasında beynin bağışıklık hücrelerinde dikkat çekici bir değişim tespit edildi.
Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, öğrenme ve hafıza açısından önemli olan beynin hipokampus bölgesindeki hücreleri farklı yaş gruplarında inceledi. Çalışmada Columbia Üniversitesi, New York Genom Merkezi ve California Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı ekip, yaş ilerledikçe beynin hücresel yapısında ve genlerin çalışma biçiminde önemli değişimler meydana geldiğini belirledi.
En dikkat çekici bulgu ise beynin bağışıklık sisteminde görev yapan mikroglia hücrelerinde görüldü. Yaklaşık 50 ile 75 yaş arasında, yaşamın çok erken dönemlerinde oluşan bu hücrelerin sayısı hızla azalırken bunların yerini kandaki bağışıklık hücrelerine moleküler açıdan benzeyen hücreler almaya başladı.

Beynin savunma sistemi değişiyor

Bu bulgu, beynin erken gelişim döneminde oluşan mikroglia hücrelerinin insanın tüm yaşamı boyunca beyinde kaldığı yönündeki uzun süredir kabul gören görüşü çürütüyor.
Üstelik yaşla birlikte ortaya çıkan yeni mikroglia benzeri hücrelerde iltihaplanmayla ilişkili özelliklerin daha güçlü olduğu görüldü. Araştırmacılar bunun yaşlanan beyinde görülen uzun süreli iltihaplanmaya katkıda bulunabileceğini düşünüyor.
Çalışmada ayrıca beyni kandaki potansiyel olarak zararlı maddelerden koruyan kan-beyin bariyerinin korunmasına yardımcı olan hücrelerin de önemli ölçüde azaldığı tespit edildi.
Araştırmanın sorumlu yazarlarından, New York Genom Merkezi Bilimsel Direktörü ve CEO'su ve Columbia Üniversitesi Profesörü Bing Ren, mikroglia hücrelerinin beynin sağlıklı işleyişini korumada önemli olduğunu belirtti.
Ren, "Bu hücreler temizlik görevlerini yerine getiremediğinde, iltihaplanma süreçlerini tetikleyebilecek toksik maddeler birikir ve bu durum nörodejeneratif hastalıklara katkıda bulunabilir." dedi.

Hücrelerin içindeki DNA düzeni de bozuluyor

Araştırmacılar, değişimin bağışıklık hücreleriyle sınırlı olmadığını, DNA'nın hücre içindeki üç boyutlu düzeninin de yaşla birlikte bozulduğunu tespit etti. Bu yapının genlerin aktif veya pasif olmasında önemli rol oynadığı belirtildi.
Bulgular, beyin yaşlanmasının kademeli bir gerilemeden ziyade bağışıklık, damar ve sinir sistemlerinde eş zamanlı değişimleri içerdiğine işaret ediyor.
Science dergisinde yayımlanan araştırma, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 4D Nucleome (4DN) programı kapsamında gerçekleştirildi.
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