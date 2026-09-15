https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/chevron-ceosu-yaklasan-yakit-krizi-konusunda-uyardi-1108789491.html

Chevron CEO'su yaklaşan yakıt krizi konusunda uyardı

Chevron CEO'su yaklaşan yakıt krizi konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Batı medyasında yer alan bir habere göre, Chevron CEO’su Wirth, Ortadoğu'daki çatışmalar sürerken yaklaşan küresel yakıt krizi konusunda uyarıda bulundu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T19:51+0300

2026-09-15T19:51+0300

2026-09-15T19:51+0300

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden biri olan Chevron'un CEO’su Mike Wirth'ın, Ortadoğu'daki çatışmalar sürerken yaklaşan küresel akaryakıt krizi konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.‘Fiyat ve arz risklerini hafifletebilecek mekanizmaların büyük ölçüde tükendiğine ve sistemde (İran ile yaşanan çatışmanın) başlangıcında bulunan rezervlerin artık olmadığına dikkat çeken Wirth, yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarında hızlı bir düşüş öngörmenin oldukça zor olduğunu kabul etti.Uzmanların devam eden çatışma nedeniyle durumun kontrolden çıkma riski taşıdığını açıkladıklarına dikkat çekilen haberde, ABD'de dizel fiyatlarının galon başına 6.23 dolarla rekor seviyeye ulaştığı, benzin fiyatlarının ise galon başına 4.32 dolara yükseldiği bilgisi verildi.Makalede, küresel ticari yakıt stoklarının son altı ay boyunca azaldığı, aynı zamanda stratejik rezervlerin de neredeyse tükendiği vurgulanırken, ayrıca Suudi Arabistan’ın daha önce, bir dizi İHA saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan, günde 7 milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip Doğu-Batı Boru Hattı'nın kapatıldığını duyurduğu vurgulandı.

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batı, batı basını, abd, abd, i̇ran, suudi arabistan, wall street journal (wsj), chevron, hürmüz boğazı