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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bence-savas-ara-secimlerden-hemen-sonra-sona-erecek-1108641718.html
Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek
Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın yaklaşan ara dönem kongre seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini iddia etti.Trump, Teksas'ın Dallas kentine gitmeden önce gazetecilere, "Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar" dedi.Washington'un Tahran ile müzakere arayışında olmadığınısöyleyen Trump, müzakereleri de tamamen dışlamadığını söyledi:Ek olarak Trump, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma yapma olasılığının yüzde 99.9 olduğunu öne sürdü:Ayrıca Trump ABD'deki yakıt fiyatlarının ara seçimlerden sonra düşeceğini söyledi.Ayrıca fiyatların galon başına 2 doların altında olacağının da sözünü yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html
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abd, i̇ran, donald trump
abd, i̇ran, donald trump

Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek

04:15 10.09.2026 (güncellendi: 04:16 10.09.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın yaklaşan ara dönem kongre seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini iddia etti.
Trump, Teksas'ın Dallas kentine gitmeden önce gazetecilere, "Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar" dedi.
Washington'un Tahran ile müzakere arayışında olmadığınısöyleyen Trump, müzakereleri de tamamen dışlamadığını söyledi:

İran'la müzakere arayışında değiliz. Evet, bir müzakere mümkün olabilir, ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil

Ek olarak Trump, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma yapma olasılığının yüzde 99.9 olduğunu öne sürdü:

"Nükleer anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum. Nükleerden çok daha fazlası var. Nükleer enerjiye sahip olacağız. Bu, yüzde 99.9 kesinliktir

Ayrıca Trump ABD'deki yakıt fiyatlarının ara seçimlerden sonra düşeceğini söyledi.
Sanırım ara seçimlerden biraz daha uzun sürecek"
Ayrıca fiyatların galon başına 2 doların altında olacağının da sözünü yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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Trump: Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum
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