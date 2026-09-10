https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bence-savas-ara-secimlerden-hemen-sonra-sona-erecek-1108641718.html

Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek

Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T04:15+0300

2026-09-10T04:15+0300

2026-09-10T04:16+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_96a44f82dfb7564a73acbeee9dad18fe.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın yaklaşan ara dönem kongre seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini iddia etti.Trump, Teksas'ın Dallas kentine gitmeden önce gazetecilere, "Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar" dedi.Washington'un Tahran ile müzakere arayışında olmadığınısöyleyen Trump, müzakereleri de tamamen dışlamadığını söyledi:Ek olarak Trump, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma yapma olasılığının yüzde 99.9 olduğunu öne sürdü:Ayrıca Trump ABD'deki yakıt fiyatlarının ara seçimlerden sonra düşeceğini söyledi.Ayrıca fiyatların galon başına 2 doların altında olacağının da sözünü yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, donald trump