https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bence-savas-ara-secimlerden-hemen-sonra-sona-erecek-1108641718.html
Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek
Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T04:15+0300
2026-09-10T04:15+0300
2026-09-10T04:16+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_96a44f82dfb7564a73acbeee9dad18fe.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın yaklaşan ara dönem kongre seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini iddia etti.Trump, Teksas'ın Dallas kentine gitmeden önce gazetecilere, "Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar" dedi.Washington'un Tahran ile müzakere arayışında olmadığınısöyleyen Trump, müzakereleri de tamamen dışlamadığını söyledi:Ek olarak Trump, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma yapma olasılığının yüzde 99.9 olduğunu öne sürdü:Ayrıca Trump ABD'deki yakıt fiyatlarının ara seçimlerden sonra düşeceğini söyledi.Ayrıca fiyatların galon başına 2 doların altında olacağının da sözünü yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bunun-neden-birdenbire-gerceklestigini-ogrenmek-istiyorum-1108641473.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9eac4fe2e5d16170b5e365f0be885b80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, donald trump
Trump: Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek
04:15 10.09.2026 (güncellendi: 04:16 10.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın yaklaşan ara dönem kongre seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini iddia etti.
Trump, Teksas'ın Dallas kentine gitmeden önce gazetecilere, "Bence savaş ara seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar" dedi.
Washington'un Tahran ile müzakere arayışında olmadığınısöyleyen Trump, müzakereleri de tamamen dışlamadığını söyledi:
İran'la müzakere arayışında değiliz. Evet, bir müzakere mümkün olabilir, ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil
Ek olarak Trump, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma yapma olasılığının yüzde 99.9 olduğunu öne sürdü:
"Nükleer anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum. Nükleerden çok daha fazlası var. Nükleer enerjiye sahip olacağız. Bu, yüzde 99.9 kesinliktir
Ayrıca Trump ABD'deki yakıt fiyatlarının ara seçimlerden sonra düşeceğini söyledi.
Sanırım ara seçimlerden biraz daha uzun sürecek"
Ayrıca fiyatların galon başına 2 doların altında olacağının da sözünü yineledi.