https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bmden-guney-sudan-uyarisi-nufusun-yarisindan-fazlasi-gida-bulmakta-zorlaniyor-1108782656.html

BM'den Güney Sudan uyarısı: Nüfusun yarısından fazlası gıda bulmakta zorlanıyor

BM'den Güney Sudan uyarısı: Nüfusun yarısından fazlası gıda bulmakta zorlanıyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 7.8 milyon kişinin her gün gıda bulmakta zorlandığını... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T15:11+0300

2026-09-15T15:11+0300

2026-09-15T15:11+0300

dünya

güney sudan

sudan

bm dünya gıda programı (wfp)

bm cenevre ofisi

kıtlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108782499_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d0df307384d292095adf536af4407e5b.jpg

Dünya Gıda Programı (WFP) Operasyonlarından Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Matthew Hollingworth, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Güney Sudan'daki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Güney Sudan'ın insani yardım kaynaklarının tükenmeye başladığı bir dönemde birbiriyle kesişen krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Hollingworth, geçen hafta bulunduğu ülkedeki genel durumun büyük ölçüde kötüleştiğini söyledi.WFP'nin finansman açığı 86 milyon dolarHollingworth, Güney Sudan'ın komşu Sudan'daki çatışmanın sonuçlarından da etkilendiğinin altını çizerek, haftada 3 bin mültecinin ve Sudan'da daha önce mülteci konumunda olan Güney Sudanlının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.Bölgede etkili olan aşırı hava olaylarının ve hava sıcaklığının artmasına yol açan El Nino'nun, Güney Sudan'ın yanı sıra komşu ülkeleri de etkilediğini vurgulayan Hollingworth, bunun tüm bölgedeki gıda güvenliği üzerinde daha büyük bir etkiye neden olacağı uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/beyrutlu-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-adaleti-saglamiyor-1108777441.html

güney sudan

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney sudan, sudan, bm dünya gıda programı (wfp), bm cenevre ofisi, kıtlık