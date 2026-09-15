https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/balkondan-kacmaya-calisirken-son-anda-yakalandi--1108777973.html
Balkondan kaçmaya çalışırken son anda yakalandı
Balkondan kaçmaya çalışırken son anda yakalandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyenlere yönelik yapılan operasyonda, evde bulunan bir firari uyuşturucu kaçakçısı balkondan kaçmaya çalışırken... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T12:13+0300
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Hatay İskenderun'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli ve bu kişilerin evinin balkonundan kaçmaya çalışırken yakalanan firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı. Firari zanlının kaçmaya çalıştığı ve polis tarafından son anda yakalandığı anlar ortaya çıktı. Polis izlerini sürdüHürriyet Mahallesi'ndeki işletmenin 8 Eylül'de kurşunlanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürdü. Ekipler, olaya karışan şüphelilerin saklandığı ikamete operasyon düzenledi. Adresteki şüpheliler C.G. ve M.T'yi gözaltına alan ekipler, bu sırada balkondan kaçmaya çalışırken yakaladıkları E.B'nin, uyuşturucu ticareti suçundan arandığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html
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hatay, polis, polis baskını
hatay, polis, polis baskını
Balkondan kaçmaya çalışırken son anda yakalandı
Hatay'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyenlere yönelik yapılan operasyonda, evde bulunan bir firari uyuşturucu kaçakçısı balkondan kaçmaya çalışırken son anda yakalandı.
Hatay İskenderun'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli ve bu kişilerin evinin balkonundan kaçmaya çalışırken yakalanan firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı. Firari zanlının kaçmaya çalıştığı ve polis tarafından son anda yakalandığı anlar ortaya çıktı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki işletmenin 8 Eylül'de kurşunlanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürdü. Ekipler, olaya karışan şüphelilerin saklandığı ikamete operasyon düzenledi. Adresteki şüpheliler C.G. ve M.T'yi gözaltına alan ekipler, bu sırada balkondan kaçmaya çalışırken yakaladıkları E.B'nin, uyuşturucu ticareti suçundan arandığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.