https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T00:33+0300
2026-09-14T00:33+0300
2026-09-14T00:33+0300
türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
kaza
yangın
yolcu otobüsü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, gişelere doğru ilerleyen yolcu otobüsünün önce plastik dubalara, ardından sol ön kısmından beton bariyere çarpması görülüyor.Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün, karşı duvara vurarak alev aldığı anlar yer alıyor.Kazayı gören bazı sürücülerin araçlarından inerek yardıma gelmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-bariyerlere-carparak-yandi-olu-ve-yaralilar-var-1108733367.html
türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
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kuzey marmara otoyolu, kaza, yangın, yolcu otobüsü
kuzey marmara otoyolu, kaza, yangın, yolcu otobüsü
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, gişelere doğru ilerleyen yolcu otobüsünün önce plastik dubalara, ardından sol ön kısmından beton bariyere çarpması görülüyor.
Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün, karşı duvara vurarak alev aldığı anlar yer alıyor.
Kazayı gören bazı sürücülerin araçlarından inerek yardıma gelmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.