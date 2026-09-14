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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/eyupsultanda-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi-1108734705.html
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
kaza
yangın
yolcu otobüsü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, gişelere doğru ilerleyen yolcu otobüsünün önce plastik dubalara, ardından sol ön kısmından beton bariyere çarpması görülüyor.Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün, karşı duvara vurarak alev aldığı anlar yer alıyor.Kazayı gören bazı sürücülerin araçlarından inerek yardıma gelmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-bariyerlere-carparak-yandi-olu-ve-yaralilar-var-1108733367.html
türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
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kuzey marmara otoyolu, kaza, yangın, yolcu otobüsü
kuzey marmara otoyolu, kaza, yangın, yolcu otobüsü

Eyüpsultan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı

00:33 14.09.2026
© AA / Engin ZaferKuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünde yangın
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Engin Zafer
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, gişelere doğru ilerleyen yolcu otobüsünün önce plastik dubalara, ardından sol ön kısmından beton bariyere çarpması görülüyor.
Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün, karşı duvara vurarak alev aldığı anlar yer alıyor.
Kazayı gören bazı sürücülerin araçlarından inerek yardıma gelmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı: Ölü ve yaralılar var
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