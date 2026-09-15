https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/akomdan-istanbul-uyarisi-yarini-isaret-etti-kuvvetli-geliyor-1108772009.html
AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Yarını işaret etti, kuvvetli geliyor
AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Yarını işaret etti, kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Poyrazın zaman zaman... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T10:36+0300
2026-09-15T10:36+0300
2026-09-15T10:36+0300
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akom
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.AKOM, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın zaman zaman kuvvetleneceğini, sıcaklıkların ise 22-24 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.İstanbul’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyorAKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak yağış görüleceği, yağışların yer yer kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.Poyraz kuvvetli esecekAKOM, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Çarşamba (Yarın) gününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 22- 24 °C aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor."
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akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış
akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış
AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Yarını işaret etti, kuvvetli geliyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Poyrazın zaman zaman kuvvetli eseceği kentte, kapalı gökyüzünün de etkisiyle sıcaklıkların 22-24 derece aralığında ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
AKOM, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın zaman zaman kuvvetleneceğini, sıcaklıkların ise 22-24 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.
İstanbul’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.
Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak yağış görüleceği, yağışların yer yer kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.
AKOM, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Çarşamba (Yarın) gününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 22- 24 °C aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor."