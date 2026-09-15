https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/akomdan-istanbul-uyarisi-yarini-isaret-etti-kuvvetli-geliyor-1108772009.html

AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Yarını işaret etti, kuvvetli geliyor

AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Yarını işaret etti, kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Poyrazın zaman zaman... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T10:36+0300

2026-09-15T10:36+0300

2026-09-15T10:36+0300

türki̇ye

akom

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.AKOM, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın zaman zaman kuvvetleneceğini, sıcaklıkların ise 22-24 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.İstanbul’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyorAKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak yağış görüleceği, yağışların yer yer kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.Poyraz kuvvetli esecekAKOM, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Çarşamba (Yarın) gününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 22- 24 °C aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor."

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akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış