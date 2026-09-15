https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-gurlek-duyurdu-41-buyuk-dagitici-firmanin-yoneticileri-gozaltina-alindi-1108769512.html

Büyük tedarikçilere 'haksız kazanç' operasyonu: 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri gözaltına alındı

Büyük tedarikçilere 'haksız kazanç' operasyonu: 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T09:18+0300

2026-09-15T09:18+0300

2026-09-15T09:22+0300

türki̇ye

akın gürlek

vergi usul kanunu

haksız kazanç

vergi kaçırma

vergi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 'tarladan markete fiyat yolculuğu'nun mercek altına alındığını ve binden fazla çiftçinin beyanına ulaşıldığını kaydetti. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Hallerin büyük tedarikcileri takip edildiYapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Suçlamaları tek tek belirttiBu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-buyuk-zam-bazi-illerde-100-tl-sinirina-yaklasti-1108769040.html

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akın gürlek, vergi usul kanunu, haksız kazanç, vergi kaçırma, vergi