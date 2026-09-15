https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trump-yapay-zekadaki-risk-uyarilarini-reddetti-robotlar-kontrolu-ele-gecirmeyecek-onlar-gelecegin-1108770602.html

Trump yapay zekadaki risk uyarılarını reddetti: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek, onlar geleceğin petrolü

Trump yapay zekadaki risk uyarılarını reddetti: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek, onlar geleceğin petrolü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarıları "aldatmaca" olarak nitelendirirken, veri merkezlerini "gelecek 20-25 yılın petrolü" olarak tanımladı.

2026-09-15T09:52+0300

2026-09-15T09:52+0300

2026-09-15T09:58+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yaratabileceği risklere ilişkin artan uyarıları reddederek, teknolojinin kontrolden çıkacağı yönündeki endişeleri "aldatmaca" olarak nitelendirdi.Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, yapay zeka sektörünün daha sıkı denetlenmesi yönündeki çağrılara karşı çıktı. ABD'nin Çin karşısında yapay zeka alanındaki üstünlüğünü korumasının ve teknolojinin ekonomik kazanımlarının sürdürülmesinin öncelikli olması gerektiğini savundu.Trump, yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve veri merkezlerinin yerel topluluklar için tehdit oluşturduğu yönündeki görüşlerin daha önceki iklim değişikliği tartışmalarına benzediğini öne sürdü.Trump, AI konusundaki endişeleri "HOAX" yani "aldatmaca" olarak nitelendirirken, yönetimin yapay zeka şirketleri üzerinde zaten "muazzam cezai ve düzenleyici güce" sahip olduğunu savundu.'Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek'Trump, Los Angeles'ta düzenlenen "All-In Summit 2026" sırasında Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile de telefon görüşmesi yaptı.Huang'ın sahnede olduğu sırada yaptığı telefon görüşmesini salondakilerin de duyabilmesi için hoparlöre alması üzerine Trump, yapay zekanın insanlığın kontrolünü ele geçireceği yönündeki endişeleri yine reddetti.Trump ayrıca yapay zekayı anlamasında özel bir avantajı olduğunu belirterek, amcasının Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) ders verdiğini söyledi.ABD Başkanı, yapay zekaya ilişkin "sağduyuya" sahip olduğunu da savundu.'Gelecek 20-25 yılın petrolü'Trump, görüşmede veri merkezlerine verdiği desteği de yineledi.Veri merkezlerini "harika" olarak nitelendiren Trump, "Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor. Gelecek 20-25 yılın petrolü bu. İnternetten ve yapay zekadan çok daha büyük bir şey" dedi.Trump, veri merkezi yatırımlarına karşı çıkanların ise teknolojik gelişmenin önünü kesmek isteyenlere hizmet ettiğini savundu ve bu durumun Çin'in işine yarayabileceğini ileri sürdü.Huang da Trump'ın sözlerine karşılık vererek, "Haklısınız. Buna izin vermeyeceğiz, efendim" dedi.Görüşme sırasında Trump, Huang'ın dünyanın en karmaşık bilgisayar çiplerini geliştirebildiğini ancak kendisini hoparlöre bağlamakta zorlandığını söyleyerek espri de yaptı.Yapay zeka tartışmaları artıyorOpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin de yapay zekanın risklerine ilişkin açıklamaları gündeme gelirken, her iki şirkette de çalışmış araştırmacı Jacob Coxon bu hafta Anthropic'ten ayrılarak "Yapay zeka bu on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebilir" uyarısında bulundu.Coxon, gelecekte yapay zeka sistemlerinin 'insanüstü' hale gelebileceğini, her şeyi hackleyebileceğini, herhangi bir alanı kısa sürede dönüştürebileceğini ve gerçek güç ile kaynaklara erişebileceğini söyledi.Yapay zekanın insan kontrolünden çıkması fikri, ‘Terminatör’ serisi gibi yapımlarla uzun süredir popüler kültürün de konusu. Yapay zeka ‘Yapay Genel Zeka’ya (AGI) doğru ilerlerken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılması veya kontrolün kaybedilmesi halinde ortaya çıkabilecek riskleri yeniden tartışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yapay-zeka-arastirmacisi-istifa-etti-yapay-zekanin-insanligi-yok-etme-riski-yuzde-10dan-fazla-1108620135.html

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