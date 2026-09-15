https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakanligi-iran-konusunda-kuresel-finans-kuruluslariyla-toplantilar-duzenlenecek-1108765296.html
ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek
ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu hafta küresel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını görüşmek üzere bu hafta uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ancak bakanlık, ABD yetkililerinin hangi kurumların temsilcileriyle görüşeceğini veya bu görüşmelerde ABD'yi kimin temsil edeceğini belirtmedi.
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abd, i̇ran
ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu hafta küresel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını görüşmek üzere bu hafta uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta Hazine Bakanlığı, İran rejimi ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı gelir akışlarını ve tedarik ağlarını kapatmak için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatmak amacıyla küresel finans kuruluşlarıyla bir araya geliyor"
Ancak bakanlık, ABD yetkililerinin hangi kurumların temsilcileriyle görüşeceğini veya bu görüşmelerde ABD'yi kimin temsil edeceğini belirtmedi.