https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakanligi-iran-konusunda-kuresel-finans-kuruluslariyla-toplantilar-duzenlenecek-1108765296.html

ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek

ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu hafta küresel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T01:10+0300

2026-09-15T01:10+0300

2026-09-15T01:10+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını görüşmek üzere bu hafta uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ancak bakanlık, ABD yetkililerinin hangi kurumların temsilcileriyle görüşeceğini veya bu görüşmelerde ABD'yi kimin temsil edeceğini belirtmedi.

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i̇ran

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