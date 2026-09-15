Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakanligi-iran-konusunda-kuresel-finans-kuruluslariyla-toplantilar-duzenlenecek-1108765296.html
ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek
ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu hafta küresel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T01:10+0300
2026-09-15T01:10+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını görüşmek üzere bu hafta uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ancak bakanlık, ABD yetkililerinin hangi kurumların temsilcileriyle görüşeceğini veya bu görüşmelerde ABD'yi kimin temsil edeceğini belirtmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/devrim-muhafizlari-bir-tanker-hurmuz-bogazindan-gecmeye-calisirken-mayina-carpti-1108764281.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran
abd, i̇ran

ABD Hazine Bakanlığı: İran konusunda küresel finans kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek

01:10 15.09.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu hafta küresel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını görüşmek üzere bu hafta uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenleyeceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta Hazine Bakanlığı, İran rejimi ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı gelir akışlarını ve tedarik ağlarını kapatmak için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatmak amacıyla küresel finans kuruluşlarıyla bir araya geliyor"
Ancak bakanlık, ABD yetkililerinin hangi kurumların temsilcileriyle görüşeceğini veya bu görüşmelerde ABD'yi kimin temsil edeceğini belirtmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала