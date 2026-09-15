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Ankara’daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi
Ankara’daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi
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Ankara’da 2018’de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı YHT kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, yeni bilirkişi raporu... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Dava 3 Aralık’a ertelendi.Ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştıMahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun iki duruşma arasındaki süreçte mahkemeye ulaştığını bildirdi ve sanık avukatlarına söz verdi.Sanık avukatları, rapora yönelik itirazlarını daha önce yazılı olarak da sunduklarını belirterek, senelerdir doğru bir bilirkişi raporu alınamadığını savundu. Avukatlar mahkemeden yeniden ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.Sanık Aşkın bilirkişi raporlarına itiraz ettiSanıklardan Erol Tuna Aşkın, hazırlanan bilirkişi raporlarının eksik ve yanlış olduğunu, raporların alanında uzman olmayan kişiler tarafından yazıldığını savundu.Aşkın, mahkemede şu ifadeleri kullandı:"Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler demiryolu işletmeciliğini bilmemektedir. Sayın mahkemenize sunmak üzere TCDD trafik işletmeciliği konusunda doğru bilginin edinilebilmesi için kurumda uzun yıllar görev yapmış ve emekli olmuş 3 eski demiryolcudan uzman görüşü aldım. Değerlendirilmesini talep ederim."Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak ek bilirkişi raporunun yeterli olmadığını ve yeni bir rapor hazırlanması gerektiğini söyledi.Yeni bilirkişi raporu talebi reddedildiBeyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme ise avukatların ek bilirkişi raporu alınması yönündeki talebini reddetti.Mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-uraloglu-duyurdu-havalimanlarinda-yeni-donem-her-sey-tek-uygulamada-1108782841.html
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Ankara’daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

15:59 15.09.2026
© AAAnkara’daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi
Ankara’daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA
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Ankara’da 2018’de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı YHT kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, yeni bilirkişi raporu alınması talebini reddetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verilirken duruşma 3 Aralık’a ertelendi.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Dava 3 Aralık’a ertelendi.

Ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Mahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun iki duruşma arasındaki süreçte mahkemeye ulaştığını bildirdi ve sanık avukatlarına söz verdi.
Sanık avukatları, rapora yönelik itirazlarını daha önce yazılı olarak da sunduklarını belirterek, senelerdir doğru bir bilirkişi raporu alınamadığını savundu. Avukatlar mahkemeden yeniden ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanık Aşkın bilirkişi raporlarına itiraz etti

Sanıklardan Erol Tuna Aşkın, hazırlanan bilirkişi raporlarının eksik ve yanlış olduğunu, raporların alanında uzman olmayan kişiler tarafından yazıldığını savundu.
Aşkın, mahkemede şu ifadeleri kullandı:
"Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler demiryolu işletmeciliğini bilmemektedir. Sayın mahkemenize sunmak üzere TCDD trafik işletmeciliği konusunda doğru bilginin edinilebilmesi için kurumda uzun yıllar görev yapmış ve emekli olmuş 3 eski demiryolcudan uzman görüşü aldım. Değerlendirilmesini talep ederim."
Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak ek bilirkişi raporunun yeterli olmadığını ve yeni bir rapor hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yeni bilirkişi raporu talebi reddedildi

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme ise avukatların ek bilirkişi raporu alınması yönündeki talebini reddetti.
Mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
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