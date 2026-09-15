https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-uraloglu-duyurdu-havalimanlarinda-yeni-donem-her-sey-tek-uygulamada-1108782841.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarında yeni dönem, her şey tek uygulamada

Bakan Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarında yeni dönem, her şey tek uygulamada

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ’nin Uçuş Rehberim uygulamasını kullanan yolculara, işletilen havalimanlarında aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

türki̇ye

havalimanı

uygulama

abdulkadir uraloğlu

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulamasının sunduğu hizmetlere ilişkin açıklama yaptı.Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uygulama kullanıcılarına aylık 2 gigabayt ücretsiz Wi-Fi imkânı sağlandığını bildirdi. Uygulama üzerinden uçuşlar anlık olarak takip edilebilirken havalimanı içinde rota oluşturulabiliyor ve park edilen aracın konumu kaydedilebiliyor.Uçuş Rehberim 623 binden fazla kez indirildiKamuoyuna Ekim 2020’de tanıtılan Uçuş Rehberim’in iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını kaydetti.Uraloğlu, uygulamanın bugüne kadar 623 binden fazla kez indirildiğini açıkladı.Uçuşlar anlık olarak takip edilebiliyorYolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulamasıyla yolcular, uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebiliyor. Uygulamayla uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemi sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor."52 havalimanında interaktif haritaUygulamada 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalar da bulunuyor. Bu özellik sayesinde yolcular, havalimanı içinde bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor.Uraloğlu, özelliğe ilişkin şöyle konuştu:"52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız 'Kapıya Git' özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor."'Aracım Nerede?' ile park edilen konum kaydedilebiliyorUçuş Rehberim, havalimanına kendi aracıyla gelen yolcular için de “Aracım Nerede?” hizmeti sunuyor.Yolcular bu özellik sayesinde araçlarının bulunduğu konumu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde park ettikleri noktaya ulaşabiliyor. Uygulama üzerinden ayrıca havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgileri görüntülenebiliyor.Uraloğlu, uygulama kullanıcılarına sunulan ücretsiz internet hizmetinin ayrıntılarını da paylaştı:"DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 gigabayt ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor. Yolcularımız 'Çek-Gönder' hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı şekilde DHMİ'ye iletebiliyor, memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabiliyor."

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havalimanı, uygulama, abdulkadir uraloğlu, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)