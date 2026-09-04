https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erdogana-suikast-timinde-yer-alan-feto-uyesi-karatepe-sorusturmasinda-yeni-gelisme-10-kisi-daha-1108493372.html

Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı

Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye maddi yardımda... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T10:27+0300

2026-09-04T10:27+0300

2026-09-04T10:27+0300

türki̇ye

burkay karatepe

i̇stanbul

eskişehir

muğla emniyet müdürlüğü

fetö

recep tayyip erdoğan

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.İki şehirde eş zamanlı operasyon yapıldıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html

türki̇ye

i̇stanbul

eskişehir

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burkay karatepe, i̇stanbul, eskişehir, muğla emniyet müdürlüğü, fetö, recep tayyip erdoğan