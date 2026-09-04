https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erdogana-suikast-timinde-yer-alan-feto-uyesi-karatepe-sorusturmasinda-yeni-gelisme-10-kisi-daha-1108493372.html
Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı
Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye maddi yardımda... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T10:27+0300
2026-09-04T10:27+0300
2026-09-04T10:27+0300
türki̇ye
burkay karatepe
i̇stanbul
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fetö
recep tayyip erdoğan
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.İki şehirde eş zamanlı operasyon yapıldıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html
türki̇ye
i̇stanbul
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burkay karatepe, i̇stanbul, eskişehir, muğla emniyet müdürlüğü, fetö, recep tayyip erdoğan
burkay karatepe, i̇stanbul, eskişehir, muğla emniyet müdürlüğü, fetö, recep tayyip erdoğan
Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 kişi daha yakalandı.
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
İki şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.