https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/amerikan-basini-trumpin-secimler-uzerindeki-kontrol-cabasi-suruyor-1108787124.html

Amerikan basını: Trump'ın seçimler üzerindeki kontrol çabası sürüyor

Amerikan basını: Trump'ın seçimler üzerindeki kontrol çabası sürüyor

Sputnik Türkiye

Trump'ın eyaletlerin yürüttüğü seçim süreçleri üzerindeki federal kontrolü artırma girişimleri, ‘Yüksek Mahkeme'nin posta yoluyla kullanılan oy pusulalarına ilişkin düzenlemesini engellemesine rağmen devam ediyor.’

2026-09-15T16:46+0300

2026-09-15T16:46+0300

2026-09-15T16:46+0300

dünya

donald trump

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müdahale

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abd

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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma girişimleri, Yüksek Mahkeme'nin önemli bir hamlesine rağmen devam ediyor.The New York Times'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme 14 Eylül'de Trump'ın posta yoluyla kullanılan oy pusulalarına yönelik düzenlemesini engelledi. Ancak bu karar, yönetimin eyaletlerin sorumluluğundaki seçim süreçlerine federal hükümet aracılığıyla müdahale etme yönündeki daha geniş çabasını durdurmadı.30 eyaletin seçmen kayıtları için dava Adalet Bakanlığı, en az 30 eyaletteki üst düzey seçim yetkililerine seçmen verilerine erişim konusunda baskı içeren mektuplar gönderdi.Bakanlık ayrıca, kişisel bilgiler içeren ve düzenlenmemiş seçmen listelerine erişim talebiyle 30 eyalete dava açtı. Söz konusu listelerde ehliyet numaraları ve Sosyal Güvenlik numaralarının bir bölümü gibi kişisel bilgilerin bulunduğu belirtildi.Ancak yönetimin açtığı davaların 23'ünü kaybettiği, diğer davalarda ise kararların henüz verilmediği kaydedildi.Trump'ın 'seçim makinesi' hamlesiAyrıca, ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, temmuz ayında yaptığı konuşmada seçim yetkililerini yönetimin seçim politikalarındaki değişikliklerine uymamaları halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.Adalet Bakanlığı yetkililerinin ise eyalet veya yerel seçim görevlilerinin bilgisayar sistemlerini yeterince korumadığının tespit edilmesi halinde cezai soruşturma başlatılıp başlatılamayacağını değerlendirdiği bildirildi.Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) da eyaletlerden seçimleri yürütme biçimlerinde değişiklik yapmalarını talep ediyor. Buna uymayan eyaletlerin ‘terörizmi önleme amacıyla’ verilen on milyonlarca dolarlık federal fondan mahrum bırakılabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trumpin-secim-sonrasi-savas-biter-mesaji-ne-anlama-geliyor-1108784436.html

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