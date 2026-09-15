https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/amerikan-basini-trumpin-reddettigi-suudi-arabistan-en-kotu-senaryo-ile-karsi-karsiya-1108775629.html
Amerikan basını: Trump'ın 'reddettiği' Suudi Arabistan, 'en kötü senaryo ile' karşı karşıya
Amerikan basını: Trump'ın 'reddettiği' Suudi Arabistan, 'en kötü senaryo ile' karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’daki petrol hattının zarar görmesinin ardından Amerikan basınında yer alan analize göre krallık, İran'ın saldırıları ve ABD askeri desteği sağlama çabalarının sonuçsuz kalması ile stratejik bir şok yaşıyor.
2026-09-15T11:35+0300
2026-09-15T11:35+0300
2026-09-15T11:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
suudi arabistan
i̇ran
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donald trump
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Suudi Arabistan, The New York Times’ta yayınlanan bir analize göre ABD ile İran arasındaki savaşın giderek daha fazla ortasında kalırken, krallık yönetimi artık nasıl karşılık verebileceğine ilişkin ‘seçeneklerinin giderek azaldığını’ değerlendiriyor.Analizde “Husi milisleri, krallığa yönelik saldırılarını art arda sürdürerek Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kapasitesini tehdit etti ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Eski diplomatlar ve analistler, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı harekete geçme konusunda isteksiz davranan ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylüyor” denilirken şu ifadelere yer verildi:Eski ABD bakan yardımcısına göre seçeneklerABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu eski Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'e göre ise Suudi Arabistan'ın bundan sonraki süreçte diplomasiye yönelmesi muhtemel.Leaf, NYT’ye, Suudi Arabistan, ABD ve İsrail'in Husilere karşı yıllarca düzenlediği bombardımanlara rağmen "kimsenin Husilerle başa çıkmak için askeri bir çözüm bulamadığını" söyledi.Krallık, NYT’ye göre çözüm bulmak için Çin'e de yönelebilir. Ancak Leaf, Pekin'in bölgede daha önce yürüttüğü diplomatik girişimlerin kalıcı barış anlaşmalarıyla sonuçlanmadığına dikkat çekti.Çin, 2023'te Suudi Arabistan ile İran arasında bir yakınlaşmaya aracılık etmişti. Ancak bu anlaşmanın zaman içinde zayıfladığı görüldü.Analistlere göre Suudi yetkililer, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olurlarsa olsunlar, şimdilik ABD'yi kamuoyu önünde eleştirmeyecek.Leaf, "Bir tür mesafe göstereceklerini sanmıyorum. Başka bir diplomatik çaba geliştirmek zorunda kalacaklar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ingiliz-basini-abd-husileri-caydirmak-icin-suudi-arabistana-hava-destegi-saglamayi-reddetti-1108773131.html
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suudi arabistan, i̇ran, abd, donald trump, abd
suudi arabistan, i̇ran, abd, donald trump, abd
Amerikan basını: Trump'ın 'reddettiği' Suudi Arabistan, 'en kötü senaryo ile' karşı karşıya
Suudi Arabistan’daki petrol hattının zarar görmesinin ardından Amerikan basınında yer alan analize göre krallık, İran'ın misilleme saldırıları ve 'daha çok ABD askeri desteği sağlama çabalarının sonuçsuz kalması' ile 'stratejik bir şok' yaşıyor.
Suudi Arabistan, The New York Times’ta yayınlanan bir analize göre ABD ile İran arasındaki savaşın giderek daha fazla ortasında kalırken, krallık yönetimi artık nasıl karşılık verebileceğine ilişkin ‘seçeneklerinin giderek azaldığını’ değerlendiriyor.
Analizde “Husi milisleri, krallığa yönelik saldırılarını art arda sürdürerek Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kapasitesini tehdit etti ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Eski diplomatlar ve analistler, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı harekete geçme konusunda isteksiz davranan ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylüyor” denilirken şu ifadelere yer verildi:
Krallığın İran'la diplomatik temas kurma çabaları da sınırlı sonuç verdi. İran, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden yetkililerin pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanan toplantı, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinliğini koruması nedeniyle pazar gecesi ani şekilde ertelendi.
Suudi Arabistan'ın eski ABD Büyükelçisi Michael Ratney, ‘Şu anda Suudiler gerçekten çok öfkeli. Bir bakıma bu, onların en kötü senaryosu’ diyor.
Krallığın içinde bulunduğu çıkmaz, ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaşın Ortadoğu genelinde yarattığı ağır maliyetleri ortaya koyuyor. Bu durum, liderleri savaşa karşı çıkan veya çatışmayı sona erdirmek için defalarca girişimde bulunan ülkeleri de etkiliyor.
Eski ABD bakan yardımcısına göre seçenekler
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu eski Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'e göre ise Suudi Arabistan'ın bundan sonraki süreçte diplomasiye yönelmesi muhtemel.
Leaf, NYT’ye, Suudi Arabistan, ABD ve İsrail'in Husilere karşı yıllarca düzenlediği bombardımanlara rağmen "kimsenin Husilerle başa çıkmak için askeri bir çözüm bulamadığını" söyledi.
Krallık, NYT’ye göre çözüm bulmak için Çin'e de yönelebilir. Ancak Leaf, Pekin'in bölgede daha önce yürüttüğü diplomatik girişimlerin kalıcı barış anlaşmalarıyla sonuçlanmadığına dikkat çekti.
Çin, 2023'te Suudi Arabistan ile İran arasında bir yakınlaşmaya aracılık etmişti. Ancak bu anlaşmanın zaman içinde zayıfladığı görüldü.
Analistlere göre Suudi yetkililer, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olurlarsa olsunlar, şimdilik ABD'yi kamuoyu önünde eleştirmeyecek.
Leaf, "Bir tür mesafe göstereceklerini sanmıyorum. Başka bir diplomatik çaba geliştirmek zorunda kalacaklar" dedi.