https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/amerikan-basini-trumpin-reddettigi-suudi-arabistan-en-kotu-senaryo-ile-karsi-karsiya-1108775629.html

Amerikan basını: Trump'ın 'reddettiği' Suudi Arabistan, 'en kötü senaryo ile' karşı karşıya

Amerikan basını: Trump'ın 'reddettiği' Suudi Arabistan, 'en kötü senaryo ile' karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’daki petrol hattının zarar görmesinin ardından Amerikan basınında yer alan analize göre krallık, İran'ın saldırıları ve ABD askeri desteği sağlama çabalarının sonuçsuz kalması ile stratejik bir şok yaşıyor.

2026-09-15T11:35+0300

2026-09-15T11:35+0300

2026-09-15T11:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

suudi arabistan

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Suudi Arabistan, The New York Times’ta yayınlanan bir analize göre ABD ile İran arasındaki savaşın giderek daha fazla ortasında kalırken, krallık yönetimi artık nasıl karşılık verebileceğine ilişkin ‘seçeneklerinin giderek azaldığını’ değerlendiriyor.Analizde “Husi milisleri, krallığa yönelik saldırılarını art arda sürdürerek Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kapasitesini tehdit etti ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Eski diplomatlar ve analistler, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı harekete geçme konusunda isteksiz davranan ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylüyor” denilirken şu ifadelere yer verildi:Eski ABD bakan yardımcısına göre seçeneklerABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu eski Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'e göre ise Suudi Arabistan'ın bundan sonraki süreçte diplomasiye yönelmesi muhtemel.Leaf, NYT’ye, Suudi Arabistan, ABD ve İsrail'in Husilere karşı yıllarca düzenlediği bombardımanlara rağmen "kimsenin Husilerle başa çıkmak için askeri bir çözüm bulamadığını" söyledi.Krallık, NYT’ye göre çözüm bulmak için Çin'e de yönelebilir. Ancak Leaf, Pekin'in bölgede daha önce yürüttüğü diplomatik girişimlerin kalıcı barış anlaşmalarıyla sonuçlanmadığına dikkat çekti.Çin, 2023'te Suudi Arabistan ile İran arasında bir yakınlaşmaya aracılık etmişti. Ancak bu anlaşmanın zaman içinde zayıfladığı görüldü.Analistlere göre Suudi yetkililer, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olurlarsa olsunlar, şimdilik ABD'yi kamuoyu önünde eleştirmeyecek.Leaf, "Bir tür mesafe göstereceklerini sanmıyorum. Başka bir diplomatik çaba geliştirmek zorunda kalacaklar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ingiliz-basini-abd-husileri-caydirmak-icin-suudi-arabistana-hava-destegi-saglamayi-reddetti-1108773131.html

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