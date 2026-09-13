https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-gece-yarisi-baskini-unlu-mekanlara-operasyon-1108723887.html
İstanbul’da gece yarısı baskını: Ünlü mekanlara operasyon
İstanbul’da gece yarısı baskını: Ünlü mekanlara operasyon
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gece yarısı düğmeye basılan dev operasyonda polis ve jandarma ekipleri, Beyoğlu ve Şişli’nin en işlek noktalarındaki ünlü eğlence mekanlarını... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T10:22+0300
2026-09-13T10:22+0300
2026-09-13T10:22+0300
türki̇ye
cihangir
i̇stanbul
beyoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044756442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e68ce3147915eee2b0156b9e7ea5c47e.jpg
İstanbul eğlence hayatının kalbi sayılan noktalarda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kentin en gözde bölgelerinde eş zamanlı bir asayiş ve denetim harekatı başlattı. Adı gizli tutulan hedeflere yönelik başlatılan ve "Ailem Güvende" adı verilen geniş çaplı denetim dalgası, gece yarısı eğlencenin dorukta olduğu dakikalarda devreye girdi.Giriş-çıkışlar kapatıldı: Taksim ve Cihangir hattında ablukaOrtaklaşa yürütülen operasyon kapsamında Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde daha önceden tespit edilen toplam 10 adrese baskın yapıldı. Hedef listesinde Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi hattındaki popüler gece kulüpleri, barlar, masaj salonları ve dernek binaları yer aldı.Mekanların çevresini saran çok sayıda polis ve jandarma personeli, binaların etrafında sıkı güvenlik kordonu oluşturdu. Denetim yapılan işletmelerde kapılar kapatılarak içeriye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu. İçerideki müşteriler ve çalışanlar yerlerinde tutularak detaylı kimlik kontrolleri ile üst aramaları gerçekleştirildi. Bir grup ekip kapılarda nöbet tutarken, diğer ekipler işletmelerin tüm birimlerini inceleme altına aldı.Narkotik köpekleri devrede: İhbarlar tek tek i̇ncelendiOperasyonun perde arkasında ise kritik ihbarların bulunduğu ortaya çıktı. Belirlenen 10 adrese yönelik aramalara yalnızca asayiş ekipleri değil, uzman narkotik personeli ve hassas burunlu narkotik köpekleri de dahil edildi. Eğlence mekanlarının gizli bölmeleri, locaları ve depoları özel eğitimli köpeklerle arandı.Her iki ilçedeki mekanlarda yapılan kapsamlı kontrollerin ve kayıt tetkiklerinin tamamlanmasının ardından kolluk kuvvetleri sabah saatlerine doğru adreslerden ayrıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen geniş kapsamlı güvenlik soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/super-lig-macinda-korkutan-gece-statta-onlarca-kisi-zehirlenerek-hastaneye-kaldirildi-1108723449.html
türki̇ye
cihangir
i̇stanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044756442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82f30f5c97215cd914606d0e3eedbc1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cihangir, i̇stanbul, beyoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, türkiye
cihangir, i̇stanbul, beyoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, türkiye
İstanbul’da gece yarısı baskını: Ünlü mekanlara operasyon
İstanbul'da gece yarısı düğmeye basılan dev operasyonda polis ve jandarma ekipleri, Beyoğlu ve Şişli’nin en işlek noktalarındaki ünlü eğlence mekanlarını ablukaya aldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" denetimi kapsamında 10 kritik adrese eş zamanlı baskın düzenlendi; narkotik köpekleri mekanları didik didik aradı.
İstanbul eğlence hayatının kalbi sayılan noktalarda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kentin en gözde bölgelerinde eş zamanlı bir asayiş ve denetim harekatı başlattı. Adı gizli tutulan hedeflere yönelik başlatılan ve "Ailem Güvende" adı verilen geniş çaplı denetim dalgası, gece yarısı eğlencenin dorukta olduğu dakikalarda devreye girdi.
Giriş-çıkışlar kapatıldı: Taksim ve Cihangir hattında abluka
Ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında Beyoğlu
ve Şişli
ilçelerinde daha önceden tespit edilen toplam 10 adrese
baskın yapıldı. Hedef listesinde Taksim
, Cihangir
ve İstiklal Caddesi
hattındaki popüler gece kulüpleri, barlar, masaj salonları ve dernek binaları yer aldı.
Mekanların çevresini saran çok sayıda polis ve jandarma personeli, binaların etrafında sıkı güvenlik kordonu oluşturdu. Denetim yapılan işletmelerde kapılar kapatılarak içeriye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu. İçerideki müşteriler ve çalışanlar yerlerinde tutularak detaylı kimlik kontrolleri ile üst aramaları gerçekleştirildi. Bir grup ekip kapılarda nöbet tutarken, diğer ekipler işletmelerin tüm birimlerini inceleme altına aldı.
Narkotik köpekleri devrede: İhbarlar tek tek i̇ncelendi
Operasyonun perde arkasında ise kritik ihbarların bulunduğu ortaya çıktı. Belirlenen 10 adrese yönelik aramalara yalnızca asayiş ekipleri değil, uzman narkotik personeli ve hassas burunlu narkotik köpekleri de dahil edildi. Eğlence mekanlarının gizli bölmeleri, locaları ve depoları özel eğitimli köpeklerle arandı.
Her iki ilçedeki mekanlarda yapılan kapsamlı kontrollerin ve kayıt tetkiklerinin tamamlanmasının ardından kolluk kuvvetleri sabah saatlerine doğru adreslerden ayrıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen geniş kapsamlı güvenlik soruşturmasının devam ettiği bildirildi.