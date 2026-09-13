https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-gece-yarisi-baskini-unlu-mekanlara-operasyon-1108723887.html

İstanbul’da gece yarısı baskını: Ünlü mekanlara operasyon

İstanbul’da gece yarısı baskını: Ünlü mekanlara operasyon

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gece yarısı düğmeye basılan dev operasyonda polis ve jandarma ekipleri, Beyoğlu ve Şişli’nin en işlek noktalarındaki ünlü eğlence mekanlarını... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T10:22+0300

2026-09-13T10:22+0300

2026-09-13T10:22+0300

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cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı

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İstanbul eğlence hayatının kalbi sayılan noktalarda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kentin en gözde bölgelerinde eş zamanlı bir asayiş ve denetim harekatı başlattı. Adı gizli tutulan hedeflere yönelik başlatılan ve "Ailem Güvende" adı verilen geniş çaplı denetim dalgası, gece yarısı eğlencenin dorukta olduğu dakikalarda devreye girdi.Giriş-çıkışlar kapatıldı: Taksim ve Cihangir hattında ablukaOrtaklaşa yürütülen operasyon kapsamında Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde daha önceden tespit edilen toplam 10 adrese baskın yapıldı. Hedef listesinde Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi hattındaki popüler gece kulüpleri, barlar, masaj salonları ve dernek binaları yer aldı.Mekanların çevresini saran çok sayıda polis ve jandarma personeli, binaların etrafında sıkı güvenlik kordonu oluşturdu. Denetim yapılan işletmelerde kapılar kapatılarak içeriye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu. İçerideki müşteriler ve çalışanlar yerlerinde tutularak detaylı kimlik kontrolleri ile üst aramaları gerçekleştirildi. Bir grup ekip kapılarda nöbet tutarken, diğer ekipler işletmelerin tüm birimlerini inceleme altına aldı.Narkotik köpekleri devrede: İhbarlar tek tek i̇ncelendiOperasyonun perde arkasında ise kritik ihbarların bulunduğu ortaya çıktı. Belirlenen 10 adrese yönelik aramalara yalnızca asayiş ekipleri değil, uzman narkotik personeli ve hassas burunlu narkotik köpekleri de dahil edildi. Eğlence mekanlarının gizli bölmeleri, locaları ve depoları özel eğitimli köpeklerle arandı.Her iki ilçedeki mekanlarda yapılan kapsamlı kontrollerin ve kayıt tetkiklerinin tamamlanmasının ardından kolluk kuvvetleri sabah saatlerine doğru adreslerden ayrıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen geniş kapsamlı güvenlik soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/super-lig-macinda-korkutan-gece-statta-onlarca-kisi-zehirlenerek-hastaneye-kaldirildi-1108723449.html

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cihangir, i̇stanbul, beyoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, türkiye