https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/drone-uygulamasini-fark-edip-yer-degistirdiler-240-bin-lira-ceza-uygulandi-1108764501.html
Drone uygulamasını fark edip yer değiştirdiler: 240 bin lira ceza uygulandı
Drone uygulamasını fark edip yer değiştirdiler: 240 bin lira ceza uygulandı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de drone destekli uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sahibine 240 bin lira ceza kesildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T23:28+0300
2026-09-14T23:28+0300
2026-09-14T23:29+0300
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kırıkkale
drone
trafik cezası
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Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda drone destekli trafik uygulaması yaptı.Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cinde-iha-kullanimi-yasaklaniyor-15-kasima-kadar-sure-1108763714.html
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kırıkkale, drone, trafik cezası
kırıkkale, drone, trafik cezası
Drone uygulamasını fark edip yer değiştirdiler: 240 bin lira ceza uygulandı
23:28 14.09.2026 (güncellendi: 23:29 14.09.2026)
Kırıkkale'de drone destekli uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sahibine 240 bin lira ceza kesildi.
Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda drone destekli trafik uygulaması yaptı.
Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.
İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi