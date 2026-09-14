https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/drone-uygulamasini-fark-edip-yer-degistirdiler-240-bin-lira-ceza-uygulandi-1108764501.html

Drone uygulamasını fark edip yer değiştirdiler: 240 bin lira ceza uygulandı

Drone uygulamasını fark edip yer değiştirdiler: 240 bin lira ceza uygulandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de drone destekli uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sahibine 240 bin lira ceza kesildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T23:28+0300

2026-09-14T23:28+0300

2026-09-14T23:29+0300

türki̇ye

kırıkkale

drone

trafik cezası

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Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda drone destekli trafik uygulaması yaptı.Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/cinde-iha-kullanimi-yasaklaniyor-15-kasima-kadar-sure-1108763714.html

türki̇ye

kırıkkale

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kırıkkale, drone, trafik cezası