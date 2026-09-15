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ABD ilk kez doğruladı: Uzaya silah konuşlandırıldı
ABD ilk kez doğruladı: Uzaya silah konuşlandırıldı
Sputnik Türkiye
ABD, ilk kez Dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırdığını doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, yörüngedeki silahın 'ABD güçlerini düşman... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T07:32+0300
2026-09-15T07:32+0300
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abd uzay kuvvetleri
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ABD, ilk kez uzaya konuşlandırdığı saldırı kapasitesine sahip bir silahın bulunduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamada, söz konusu 'yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu' söyledi.Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken, silahın ne tür yeteneklere sahip olduğu veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.ABD Uzay Kuvvetleri de uzay kontrolünün, rakiplerin uzaydaki yeteneklerini bozma, zayıflatma ve gerektiğinde yok etmeye yönelik kinetik ve kinetik olmayan yöntemleri kapsadığını açıkladı. Bu yeteneklerin hem saldırı hem de savunma amacıyla kullanılabileceği belirtildi.ABD Uzay Kuvvetleri 2019'da kurulduABD Uzay Kuvvetleri, 70 yılı aşkın sürenin ardından ABD ordusunun kurulan ilk yeni kuvveti olarak 2019'da faaliyete geçti. Kuvvetin temel görevleri arasında iletişim ve gözetleme amacıyla kullanılan yüzlerce ABD uydusu da dahil olmak üzere ülkenin uzaydaki varlıklarını korumak bulunuyor.
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ABD ilk kez doğruladı: Uzaya silah konuşlandırıldı

07:32 15.09.2026
© REUTERS NASADünya
Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© REUTERS NASA
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ABD, ilk kez Dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırdığını doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, yörüngedeki silahın 'ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak' için gerekli olduğunu belirtti.
ABD, ilk kez uzaya konuşlandırdığı saldırı kapasitesine sahip bir silahın bulunduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamada, söz konusu 'yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu' söyledi.
Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken, silahın ne tür yeteneklere sahip olduğu veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.
ABD Uzay Kuvvetleri de uzay kontrolünün, rakiplerin uzaydaki yeteneklerini bozma, zayıflatma ve gerektiğinde yok etmeye yönelik kinetik ve kinetik olmayan yöntemleri kapsadığını açıkladı. Bu yeteneklerin hem saldırı hem de savunma amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

ABD Uzay Kuvvetleri 2019'da kuruldu

ABD Uzay Kuvvetleri, 70 yılı aşkın sürenin ardından ABD ordusunun kurulan ilk yeni kuvveti olarak 2019'da faaliyete geçti. Kuvvetin temel görevleri arasında iletişim ve gözetleme amacıyla kullanılan yüzlerce ABD uydusu da dahil olmak üzere ülkenin uzaydaki varlıklarını korumak bulunuyor.
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