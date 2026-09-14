https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/devrim-muhafizlari-bir-tanker-hurmuz-bogazindan-gecmeye-calisirken-mayina-carpti-1108764281.html
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T23:06+0300
2026-09-14T23:06+0300
2026-09-14T23:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptığını bildirdi.İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bati-medyasi-basra-korfezi-ulkeleri-abdnin-guvenilirligi-konusunda-hayal-kirikligina-ugradi-1108760967.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kısıtlı bölgeden geçmeyi planlayan El Gaia adlı süper tanker, deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladı. Yangını söndürme girişimleri başarısız oldu