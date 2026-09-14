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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/devrim-muhafizlari-bir-tanker-hurmuz-bogazindan-gecmeye-calisirken-mayina-carpti-1108764281.html
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T23:06+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptığını bildirdi.İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bati-medyasi-basra-korfezi-ulkeleri-abdnin-guvenilirligi-konusunda-hayal-kirikligina-ugradi-1108760967.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu

Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı

23:06 14.09.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları Ordusu
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kısıtlı bölgeden geçmeyi planlayan El Gaia adlı süper tanker, deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladı. Yangını söndürme girişimleri başarısız oldu

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