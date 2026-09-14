https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/devrim-muhafizlari-bir-tanker-hurmuz-bogazindan-gecmeye-calisirken-mayina-carpti-1108764281.html

Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı

Devrim Muhafızları: Bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını açıkladı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T23:06+0300

2026-09-14T23:06+0300

2026-09-14T23:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken mayına çarptığını bildirdi.İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bati-medyasi-basra-korfezi-ulkeleri-abdnin-guvenilirligi-konusunda-hayal-kirikligina-ugradi-1108760967.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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