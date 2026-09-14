https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/tansiyon-olcerken-yapilan-basit-hata-kolunuzun-pozisyonu-sonucu-etkileyebilir-1108761167.html

Tansiyon ölçerken yapılan basit hata: Kolunuzun pozisyonu sonucu etkileyebilir

Tansiyon ölçerken yapılan basit hata: Kolunuzun pozisyonu sonucu etkileyebilir

Sputnik Türkiye

Johns Hopkins Medicine araştırması, tansiyon ölçülürken kolun yanlış konumda tutulmasının sonucu olduğundan yüksek gösterebildiğini ortaya koydu. Desteksiz... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T17:59+0300

2026-09-14T17:59+0300

2026-09-14T17:59+0300

sağlik

tansiyon

yüksek tansiyon

hipertansiyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/19/1053101626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_394bd5416c30218845514bfe26db5b3a.jpg

Doktorda veya evde tansiyon ölçerken kolun birkaç santimetrelik konum farkı bile ölçüm sonucunu değiştirebiliyor. Araştırmacılar, kolun masada ve kalp hizasında desteklenmemesinin tansiyonu gerçekte olduğundan daha yüksek gösterebildiğini belirledi.Johns Hopkins Medicine öncülüğündeki araştırmada, Baltimore'da yaşayan 18-80 yaş arasındaki 133 yetişkinin tansiyonu üç farklı kol pozisyonunda ölçüldü. Katılımcıların kolu sırasıyla masada destekli, kucakta ve vücudun yanında desteksiz şekilde tutuldu.Doğru kabul edilen, kolun masada desteklendiği ölçümle karşılaştırıldığında kolun vücudun yanında .desteksiz bırakılması büyük tansiyonu 65 mmHg, küçük tansiyonu ise 4.4 mmHg daha yüksek gösterdi.Kolun kucakta tutulması da sonucu etkiledi. Bu pozisyonda büyük tansiyon 3.9 mmHg, küçük tansiyon ise 4 mmHg daha yüksek ölçüldü.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Tammy Brady, tansiyon değerlerinin ilaç kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmesinde etkili olabildiğini belirterek farkı 'çok büyük' olarak nitelendirdi.Araştırmanın yazarlarından Sherry Liu ise 6.5 mmHg'lik farkın, büyük tansiyonun 123 yerine 130 ölçülmesine denk gelebileceğine dikkat çekti.Konuşmak sonucu 19 yükseltebilirTansiyon ölçümünü etkileyen tek unsur kolun konumu değil. Amerikan Kalp Derneğinin aktardığı verilere göre ölçüm sırasında konuşmak değeri 19 mmHg'ye kadar, bacak bacak üstüne atmak 15 mmHg'ye kadar, mesanenin dolu olması ise 33 mmHg'ye kadar yükseltebiliyor.Sırtın desteklenmemesi veya ayakların yere basmadan aşağı sarkması da ölçüme yaklaşık 5 mmHg ekleyebiliyor. Bu rakamlar her ölçümde aynı miktarda artış yaşanacağı anlamına gelmese de yanlış pozisyonun sonuçları yükseltebileceğini gösteriyor.Ohio Devlet Üniversitesi araştırmacılarının 150 yetişkinle yaptığı başka bir çalışmada da muayene masasında oturarak yapılan ölçümlerde, doğru oturma pozisyonuna kıyasla büyük tansiyon ortalama 7 mmHg, küçük tansiyon 4.5 mmHg daha yüksek çıktı.Tansiyon nasıl doğru ölçülmeli?Amerikan Kalp Derneğine göre tansiyon ölçülürken sırt destekli bir sandalyede oturulmalı, ayaklar yere düz basmalı ve çıplak kol masa üzerinde desteklenerek tansiyon aletinin manşeti kalp hizasında tutulmalı.Ölçüm sırasında konuşulmaması ve mesanenin boş olması gerekiyor. Ayrıca ölçümden önceki 30 dakika boyunca kafein tüketilmemesi, egzersiz yapılmaması ve sigara içilmemesi tavsiye ediliyor.Evde ölçüm yapılırken masa yeterince yüksek değilse dirseğin altına bir yastık konularak kol kalp seviyesine getirilebilir. Doğru boyutta tansiyon manşeti kullanılması da önemli; küçük bir manşet değerlerin gerçekte olduğundan yüksek çıkmasına neden olabiliyor.Tek bir hatalı ölçümün doğrudan tanı olarak değerlendirilmemesi, ölçümün doğru koşullarda tekrarlanması ve tansiyon değerlerinin zaman içinde takip edilmesi daha güvenilir bir tablo sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uzmanlar-uyardi-kalp-krizi-ve-felc-riskinin-isareti-yuzunuzde-ortaya-cikabilir-1108748464.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tansiyon, yüksek tansiyon, hipertansiyon