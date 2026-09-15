https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/15-eylul-prostat-kanseri-farkindalik-gununde-bu-belirtilere-dikkat-sinsice-ilerliyor-erken-tani-1108772371.html

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde bu belirtilere dikkat: Sinsice ilerliyor, erken tanı hayat kurtarıyor

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde bu belirtilere dikkat: Sinsice ilerliyor, erken tanı hayat kurtarıyor

Sputnik Türkiye

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde uzmanlar uyardı. Hastalığın sinsice ilerleyebildiğine dikkat çekilirken erken tanının hayat kurtardığı... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T13:21+0300

2026-09-15T13:21+0300

2026-09-15T13:21+0300

sağlik

prostat kanseri

prostat kanseri riskleri

prostat kanseri belirtileri

15 eylül prostat kanseri farkındalık günü

prostat

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Dünyada ve Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinin 'sinsice' ilerleyebildiğine dikkat çeken uzmanlar 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde hangi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Özellikle ailesinde prostat kanseri olanlarda görülme sıklığı nedir? Prostat kanseri her zaman belirti verir mi? Şikayet yoksa prostat sağlıklı mıdır? Yaş ve kişisel risk faktörleri neler? Hangi belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor? Prostat kanseri hakkında bilinmesi gereken 5 kritik bilgiProstat kanserinin erken dönemde hiçbir yakınmaya neden olmayabileceğinin altını çizen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Kaya ne zaman üroloji uzmanına gidilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sık idrara çıkma, özellikle geceleri idrara kalkma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar akımının zayıflaması veya kesintili olması, idrar yaparken yanma ya da kan görülmesi, ağrı veya rahatsızlık gibi şikayetlerden biri veya birkaçı varsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Belirti olmaması prostat kanseri olmadığı anlamına gelmez. Erken tanı kritik önem taşıdığından dolayı hiçbir şikayetiniz olmasa bile yaşınız ve kişisel risk faktörleriniz doğrultusunda mutlaka düzenli muayene olmanızda büyük fayda bulunmakta."Prof. Dr. Kaya, PSA değerinin prostat kanseri açısından önemli bir belirteç olduğunu ama 'tek başına kanser tanısı' koydurmayacağının altını çizerken, düşük olması durumunda da prostat kanseri durumunun kesin olarak dışlanamayacağını vurguladı. "Bu nedenle PSA sonucu; hastanın yaşı, aile öyküsü, prostat muayenesi, önceki PSA değerleri ve gerektiğinde MR bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir" diyen Prof. Dr. Kaya, teşhis konulması durumunda ise kişiye özel tedavi planlanmasının önemine vurgu yaptı.Şikayet yoksa prostat sağlıklı mıdır?Üroloji uzmanı Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük de prostat kanserinin özellikle erken dönemde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebileceğinin altını çizerken, " Bu nedenle prostat sağlığı konusunda şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine yaş ve kişisel risk faktörleri doğrultusunda düzenli değerlendirme yapılması önem taşıyor" dedi.Prof. Dr. Küçük, prostat kanseri riskinin yaşla birlikte arttığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "Prostat kanseri riski yaşla birlikte artarken, özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri bulunan erkeklerde risk daha yüksek olabilmekte. Bu nedenle kişinin ne zaman ve hangi yöntemlerle değerlendirilmesi gerektiğinin kendi risk profiline göre belirlenmesi önem taşımakta. Ailede, özellikle baba veya erkek kardeşte prostat kanseri öyküsü bulunması, erken değerlendirme kararını etkileyebilen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkmakta." Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/3-yasindaki-cocugun-metastatik-kanseri-deneysel-tedavinin-ardindan-tamamen-geriledi-1108767225.html

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