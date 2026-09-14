https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/yunanistan-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-1-kisi-hayatini-kaybetti-25-kisi-kayip-1108753740.html
Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp
Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Tekneden 51 kişi kurtarılırken... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T15:32+0300
2026-09-14T15:32+0300
2026-09-14T15:33+0300
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Yunanistan'ın Gavdos Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Kurtarılanların ifadelerine göre teknede 77 kişi bulunuyordu. Bölgede kayıp 25 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yunanistan Sahil Güvenliğinden bir sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede bulunan iki tekne tarafından 51 kişinin kurtarıldığını söyledi.Sözcü, hayatta kalanların verdiği bilgiye göre teknenin battığı sırada içinde 77 kişinin bulunduğunu belirtti.Yunanistan medyasının aktardığına göre arama kurtarma çalışmalarına dört gemi ve tekne, Frontex uçağı ve Yunanistan Sahil Güvenliğine ait bir helikopter katılıyor. Bölgedeki şiddetli rüzgarın arama çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.Kurtarılan 51 kişinin Girit'e götürülmesi ve burada gerekli işlemlerin uygulanması planlanıyor.Göçmen sayısı yüzde 31 azaldıGirit'e ulaşan belgesiz göçmenler genellikle gözaltına alınıyor ve geçici olarak tutulduktan sonra Yunanistan ana karasındaki kapalı gözaltı merkezlerine sevk ediliyor. Libya kıyılarından yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Girit ve Gavdos, son dönemde Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıların başlıca giriş noktası haline geldi.Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı verilerine göre ülkeye gelen göçmenlerin sayısı, Ağustos 2025'e kadar olan bir yıllık dönemde yaklaşık 61 bin iken sonraki 12 ayda 42 bine geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 31'lik düşüşe karşılık geliyor.Yunanistan hükümeti temmuz ayında, Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla gelen göçmenlerin iltica başvurularını üç ay süreyle askıya aldı. Hükümet ayrıca iltica başvurusu reddedilen kişilere yönelik kuralları sıkılaştıracak yeni düzenlemeler hazırlıyor.Atina yönetimi, Almanya ve bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle göçmenlerin başvurularının işlenmesi amacıyla AB dışında 'geri dönüş merkezleri' kurulması konusunda da görüşmeler yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iskocya-galler-ve-kuzey-irlandadan-londraya-ortak-cagri-bagimsizlik-referandumu-istiyorlar-1108751226.html
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girit, libya, kuzey afrika, avrupa, mülteci, tekne
Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp
15:32 14.09.2026 (güncellendi: 15:33 14.09.2026)
Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Tekneden 51 kişi kurtarılırken, şiddetli rüzgarın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
Yunanistan'ın Gavdos Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Kurtarılanların ifadelerine göre teknede 77 kişi bulunuyordu. Bölgede kayıp 25 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan Sahil Güvenliğinden bir sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede bulunan iki tekne tarafından 51 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Sözcü, hayatta kalanların verdiği bilgiye göre teknenin battığı sırada içinde 77 kişinin bulunduğunu belirtti.
Yunanistan medyasının aktardığına göre arama kurtarma çalışmalarına dört gemi ve tekne, Frontex uçağı ve Yunanistan Sahil Güvenliğine ait bir helikopter katılıyor. Bölgedeki şiddetli rüzgarın arama çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
Kurtarılan 51 kişinin Girit'e götürülmesi ve burada gerekli işlemlerin uygulanması planlanıyor.
Göçmen sayısı yüzde 31 azaldı
Girit'e ulaşan belgesiz göçmenler genellikle gözaltına alınıyor ve geçici olarak tutulduktan sonra Yunanistan ana karasındaki kapalı gözaltı merkezlerine sevk ediliyor. Libya kıyılarından yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Girit ve Gavdos, son dönemde Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıların başlıca giriş noktası haline geldi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı verilerine göre ülkeye gelen göçmenlerin sayısı, Ağustos 2025'e kadar olan bir yıllık dönemde yaklaşık 61 bin iken sonraki 12 ayda 42 bine geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 31'lik düşüşe karşılık geliyor.
Yunanistan hükümeti temmuz ayında, Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla gelen göçmenlerin iltica başvurularını üç ay süreyle askıya aldı. Hükümet ayrıca iltica başvurusu reddedilen kişilere yönelik kuralları sıkılaştıracak yeni düzenlemeler hazırlıyor.
Atina yönetimi, Almanya ve bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle göçmenlerin başvurularının işlenmesi amacıyla AB dışında 'geri dönüş merkezleri' kurulması konusunda da görüşmeler yürütüyor.