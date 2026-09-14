https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-cagla-boz-hakkinda-karar-1108763307.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T21:48+0300
2026-09-14T21:48+0300
2026-09-14T21:48+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103076157_0:22:611:366_1920x0_80_0_0_afac6eb45c042eb63d730ef7a39bfbc2.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçundan tutuklanırken, Çağla Boz hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-oyuncu-cagla-boz-gozaltina-alindi-1108735436.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103076157_0:0:611:458_1920x0_80_0_0_6fcb2940f0126a4ef55dae14546fd3d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçundan tutuklanırken, Çağla Boz hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.