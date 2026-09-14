https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-cagla-boz-hakkinda-karar-1108763307.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T21:48+0300

2026-09-14T21:48+0300

2026-09-14T21:48+0300

türki̇ye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçundan tutuklanırken, Çağla Boz hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-oyuncu-cagla-boz-gozaltina-alindi-1108735436.html

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