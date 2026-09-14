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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-cagla-boz-hakkinda-karar-1108763307.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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uyuşturucu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçundan tutuklanırken, Çağla Boz hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-oyuncu-cagla-boz-gozaltina-alindi-1108735436.html
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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar

21:48 14.09.2026
© Fotoğraf : Çağla Boz instagramÇağla Boz
Çağla Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Fotoğraf : Çağla Boz instagram
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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçundan tutuklanırken, Çağla Boz hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Çağla Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
TÜRKİYE
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
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