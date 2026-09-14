https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-oyuncu-cagla-boz-gozaltina-alindi-1108735436.html
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T06:45+0300
2026-09-14T06:45+0300
2026-09-14T07:35+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
çağla boz
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.3 şüpheli gözaltına alındıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.2 şüpheliyi yakalamak için operasyonSoruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-gurlek-duyurdu-mersin-limaninda-uyusturucu-operasyonu-1108728716.html
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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, çağla boz
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, çağla boz
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı
06:45 14.09.2026 (güncellendi: 07:35 14.09.2026)
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
2 şüpheliyi yakalamak için operasyon
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, ve M.Y.Z'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.