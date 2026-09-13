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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-gurlek-duyurdu-mersin-limaninda-uyusturucu-operasyonu-1108728716.html
Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Sputnik Türkiye
Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemide düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:10+0300
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uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
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adalet bakanı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, ''Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakan-gurlek-uyusturucu-ticareti-yapan-suc-orgutunun-lideri-islam-yakut-istanbulda-yakalanarak-1108677689.html
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mersin limanı, mersin, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, adalet bakanı, akın gürlek
mersin limanı, mersin, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, adalet bakanı, akın gürlek

Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

15:10 13.09.2026 (güncellendi: 15:45 13.09.2026)
© AA / İçişleri BakanlığıMersin Limanı’nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş hâlde 350 kg kokain ele geçirildi
Mersin Limanı’nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş hâlde 350 kg kokain ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / İçişleri Bakanlığı
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Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemide düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Bakan Gürlek, ''Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı'' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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