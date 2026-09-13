https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-gurlek-duyurdu-mersin-limaninda-uyusturucu-operasyonu-1108728716.html

Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

Sputnik Türkiye

Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemide düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T15:10+0300

2026-09-13T15:10+0300

2026-09-13T15:45+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, ''Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakan-gurlek-uyusturucu-ticareti-yapan-suc-orgutunun-lideri-islam-yakut-istanbulda-yakalanarak-1108677689.html

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