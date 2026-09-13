https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-gurlek-duyurdu-mersin-limaninda-uyusturucu-operasyonu-1108728716.html
Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Sputnik Türkiye
Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemide düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:10+0300
2026-09-13T15:10+0300
2026-09-13T15:45+0300
türki̇ye
mersin limanı
mersin
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, ''Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakan-gurlek-uyusturucu-ticareti-yapan-suc-orgutunun-lideri-islam-yakut-istanbulda-yakalanarak-1108677689.html
türki̇ye
mersin limanı
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mersin limanı, mersin, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, adalet bakanı, akın gürlek
Bakan Gürlek duyurdu: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
15:10 13.09.2026 (güncellendi: 15:45 13.09.2026)
Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen CSPC PISCES isimli gemide düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Bakan Gürlek, ''Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı'' dedi.