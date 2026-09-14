https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlu-oyuncu-serhat-kilicin-son-istegi-yerine-getirildi-1108747919.html

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Ünlü ismin Ankara'da annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T11:52+0300

2026-09-14T11:52+0300

2026-09-14T11:52+0300

yaşam

serhat kılıç

vasiyet

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Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ergün Plak' karakteriyle sevilen ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Kılıç'ın vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi. Annesinin yanında toprağa verildiİstanbul'da evinde ölü bulunan ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verilen Kılıç'ın 'en büyük aşkım' dediği annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/unlu-oyuncu-serhat-kilic-ankarada-topraga-verildi-ergun-plaka-son-veda-1108596768.html

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Sputnik Türkiye

serhat kılıç, vasiyet