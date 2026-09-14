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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Ünlü ismin Ankara'da annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
serhat kılıç
vasiyet
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Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ergün Plak' karakteriyle sevilen ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Kılıç'ın vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi. Annesinin yanında toprağa verildiİstanbul'da evinde ölü bulunan ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verilen Kılıç'ın 'en büyük aşkım' dediği annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/unlu-oyuncu-serhat-kilic-ankarada-topraga-verildi-ergun-plaka-son-veda-1108596768.html
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serhat kılıç, vasiyet
serhat kılıç, vasiyet

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi

11:52 14.09.2026
Serhat Kılıç sosyal medya
Serhat Kılıç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Ünlü ismin Ankara'da annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği ve ailesinin de bun yerine getirdiği belirtildi.
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ergün Plak' karakteriyle sevilen ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Kılıç'ın vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi.
Serhat Kılıç sosyal medya
Serhat Kılıç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Serhat Kılıç sosyal medya

Annesinin yanında toprağa verildi

İstanbul'da evinde ölü bulunan ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verilen Kılıç'ın 'en büyük aşkım' dediği annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.
Serhat Kılıç cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
8 Eylül, 15:23
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