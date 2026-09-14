https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlu-oyuncu-serhat-kilicin-son-istegi-yerine-getirildi-1108747919.html
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Ünlü ismin Ankara'da annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T11:52+0300
2026-09-14T11:52+0300
2026-09-14T11:52+0300
yaşam
serhat kılıç
vasiyet
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Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ergün Plak' karakteriyle sevilen ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Kılıç'ın vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi. Annesinin yanında toprağa verildiİstanbul'da evinde ölü bulunan ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verilen Kılıç'ın 'en büyük aşkım' dediği annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/unlu-oyuncu-serhat-kilic-ankarada-topraga-verildi-ergun-plaka-son-veda-1108596768.html
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serhat kılıç, vasiyet
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Ünlü ismin Ankara'da annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği ve ailesinin de bun yerine getirdiği belirtildi.
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ergün Plak' karakteriyle sevilen ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Kılıç'ın vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi.
Annesinin yanında toprağa verildi
İstanbul'da evinde ölü bulunan ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verilen Kılıç'ın 'en büyük aşkım' dediği annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.