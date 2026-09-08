https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/unlu-oyuncu-serhat-kilic-ankarada-topraga-verildi-ergun-plaka-son-veda-1108596768.html
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
Sputnik Türkiye
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T15:23+0300
2026-09-08T15:23+0300
2026-09-08T15:23+0300
yaşam
serhat kılıç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108596293_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_f92aaab9ce281cea94e5fdf849dacd54.jpg
"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç'ın arkadaşları, ünlü ismin ailesine taziyelerini sundu. Ünlü ismin tabutuna babası omuz verdi.Çok zamansız bir gidiş olduİstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/oyuncu-serhat-kilic-olu-bulundu-1108525145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108596293_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cd7426d0e4e6440cee3fe5a6916dc2db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serhat kılıç
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi.
"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç'ın arkadaşları, ünlü ismin ailesine taziyelerini sundu. Ünlü ismin tabutuna babası omuz verdi.
Çok zamansız bir gidiş oldu
İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.