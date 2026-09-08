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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda
Sputnik Türkiye
İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç'ın arkadaşları, ünlü ismin ailesine taziyelerini sundu. Ünlü ismin tabutuna babası omuz verdi.Çok zamansız bir gidiş olduİstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/oyuncu-serhat-kilic-olu-bulundu-1108525145.html
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serhat kılıç
serhat kılıç

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda

15:23 08.09.2026
© Hakan NuralSerhat Kılıç cenaze
Serhat Kılıç cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Hakan Nural
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İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi.
"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç'ın arkadaşları, ünlü ismin ailesine taziyelerini sundu. Ünlü ismin tabutuna babası omuz verdi.
© Hakan NuralSerhat Kılıç cenaze
Serhat Kılıç cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Serhat Kılıç cenaze
© Hakan Nural

Çok zamansız bir gidiş oldu

İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
© Hakan NuralSerhat Kılıç cenaze
Serhat Kılıç cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Serhat Kılıç cenaze
© Hakan Nural
Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Oyuncu Serhat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
TÜRKİYE
Oyuncu Serhat Kılıç ölü bulundu
5 Eylül, 18:42
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