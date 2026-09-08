https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/unlu-oyuncu-serhat-kilic-ankarada-topraga-verildi-ergun-plaka-son-veda-1108596768.html

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi: 'Ergün Plak'a son veda

Sputnik Türkiye

İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da toprağa verildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T15:23+0300

2026-09-08T15:23+0300

2026-09-08T15:23+0300

yaşam

serhat kılıç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108596293_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_f92aaab9ce281cea94e5fdf849dacd54.jpg

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç'ın arkadaşları, ünlü ismin ailesine taziyelerini sundu. Ünlü ismin tabutuna babası omuz verdi.Çok zamansız bir gidiş olduİstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/oyuncu-serhat-kilic-olu-bulundu-1108525145.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serhat kılıç