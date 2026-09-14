https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/unlu-ilahiyatci-mustafa-karatasin-aci-gunu-kardesinin-olum-haberini-canli-yayinda-aldi--1108743688.html

Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ın acı günü: Kardeşinin ölüm haberini canlı yayında aldı

Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ın acı günü: Kardeşinin ölüm haberini canlı yayında aldı

Sputnik Türkiye

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin ölüm haberini canlı yayında aldı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:35+0300

2026-09-14T10:35+0300

2026-09-14T10:35+0300

yaşam

mustafa karataş

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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, 4 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş'ın ölüm haberini canlı yayında öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Prof. Dr. Karataş, herkesten dua istedi.Program sırasında kötü haberi aldı Canlı yayın sırasında kardeşini ölüm haberini alan Prof. Dr. Karataş, ''Bir haber aldım. Benim küçük erkek kardeşim, daha doğrusu ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı. Bugün şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak. Ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum'' sözleriyle duyurdu. Ünlü ilahiyatçı yayını sürdürmek için çabalarken kardeşinden bahsederek dua okudu.

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mustafa karataş