https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kurtlar-vadisi-senaristleri-ifadeye-cagrildi-1108732349.html
Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T20:12+0300
2026-09-13T20:12+0300
2026-09-13T20:14+0300
türki̇ye
kaşif kozinoğlu
kurtlar vadisi
son dakika
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
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kaşif kozinoğlu, kurtlar vadisi, son dakika
kaşif kozinoğlu, kurtlar vadisi, son dakika
Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı
20:12 13.09.2026 (güncellendi: 20:14 13.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.