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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kurtlar-vadisi-senaristleri-ifadeye-cagrildi-1108732349.html
Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaşif kozinoğlu
kurtlar vadisi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
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kaşif kozinoğlu, kurtlar vadisi, son dakika
kaşif kozinoğlu, kurtlar vadisi, son dakika

Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı

20:12 13.09.2026 (güncellendi: 20:14 13.09.2026)
© AAEski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA
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Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
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