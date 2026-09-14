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Trump: Kiev Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul etti

Trump: Kiev Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini ileri sürdü. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T19:42+0300

2026-09-14T19:42+0300

2026-09-14T19:42+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti.Trump ayrıca, dünya akaryakıt fiyatlarındaki artışın İran'daki durumdan değil, esas olarak Ukrayna çatışmasından kaynaklandığını ifade etti.ABD lideri, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynısını yapmayı kabul etti! Dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil, çoğunlukla Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde ‘devre dışı bırakma’ hedefine yanıt olarak Ukrayna’nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu saldırıların düşmanın askeri-ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti.

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abd

ukrayna

rusya

i̇ran

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, truth social, ukrayna, rusya, i̇ran, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin