https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trump-cin-abdde-otomobil-uretebilir-1108712049.html

Trump: Çin ABD'de otomobil üretebilir

Trump: Çin ABD'de otomobil üretebilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıları istihdam etmesi vurgusuyla Çin'in ABD'de otomobil üretmesinin kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T04:41+0300

2026-09-12T04:41+0300

2026-09-12T04:41+0300

dünya

abd

donald trump

çin

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ABD Başkanı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurarak araç üretmesine itiraz etmeyeceğini söyledi.Trump verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Japon otomobil üreticilerinin de ABD’de üretim yaptığını hatırlatan Trump, bu şirketlerin Amerikalıları istihdam etmesinin en önemli unsur olduğunu vurguladı.Öte yandan Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika’da araç üreterek ABD pazarına ihraç etmesine karşı olduğunu da ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cia-cok-gizli-11-eylul-belgelerini-yayimladi-bin-ladinin-aklinda-hirosima-vardi-1108710992.html

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