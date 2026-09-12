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Trump: Çin ABD'de otomobil üretebilir
Trump: Çin ABD'de otomobil üretebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıları istihdam etmesi vurgusuyla Çin'in ABD'de otomobil üretmesinin kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T04:41+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurarak araç üretmesine itiraz etmeyeceğini söyledi.Trump verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Japon otomobil üreticilerinin de ABD’de üretim yaptığını hatırlatan Trump, bu şirketlerin Amerikalıları istihdam etmesinin en önemli unsur olduğunu vurguladı.Öte yandan Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika’da araç üreterek ABD pazarına ihraç etmesine karşı olduğunu da ifade etti.
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abd, donald trump, çin
abd, donald trump, çin

Trump: Çin ABD'de otomobil üretebilir

04:41 12.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıları istihdam etmesi vurgusuyla Çin'in ABD'de otomobil üretmesinin kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurarak araç üretmesine itiraz etmeyeceğini söyledi.
Trump verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:
“Eğer Çin gelip burada otomobil üretmek için bir fabrika açmak isterse, benim için sorun olmaz”
Japon otomobil üreticilerinin de ABD’de üretim yaptığını hatırlatan Trump, bu şirketlerin Amerikalıları istihdam etmesinin en önemli unsur olduğunu vurguladı.
Öte yandan Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika’da araç üreterek ABD pazarına ihraç etmesine karşı olduğunu da ifade etti.
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