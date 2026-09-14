https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html
Suudi Arabistan'daki petrol boru hattında hasarın boyutu uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Suudi Arabistan'daki petrol boru hattında hasarın boyutu uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın önemli petrol boru hatlarından birine düzenlenen İHA saldırısının ardından yayımlanan uydu görüntüleri, hasarın boyutunu gözler önüne serdi. İşte görüntüler ve detaylar...
2026-09-14T09:30+0300
2026-09-14T09:30+0300
2026-09-14T09:30+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
suudi arabistan
husiler
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
doğu
kızıldeniz
ortadoğu
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Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlayan bin 200 kilometrelik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nda, cuma günü düzenlenen İHA saldırılarının ardından ciddi hasar meydana geldi.Pazar gecesi yayımlanan uydu görüntülerinde, hatta bulunan bir pompa istasyonunun yanmış ve ağır hasar almış olduğu görüldü. Görüntüler, saldırının petrol sevkiyatının kritik güzergahlarından birinde yol açtığı tahribatın boyutunu ortaya koydu.Reuters'a konuşan Suudi petrol alıcıları ve ticaret kaynakları, boru hattının birkaç gün içinde yeniden çalıştırılamaması halinde ülkenin ihracat için elindeki petrol stoklarının tükenebileceğini belirtti. Kaynaklara göre hattın uzun süre devre dışı kalması, günde yaklaşık 4 milyon varil petrolün sevkiyatını etkileyebilir. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.Hasarın onarımı 6 haftayı bulabilirRiyad yönetimi saldırının ardından hattın gördüğü hasarın boyutu ve yeniden ne zaman faaliyete geçeceği konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Suudi makamları saldırıdan Irak'taki militanlar tarafından fırlatılan İHA'ları sorumlu tuttu.Reuters'a konuşan kaynaklardan biri hasarın onarımının 6 haftaya kadar sürebileceğini, başka bir kaynak ise hattın daha kısa sürede kısmen yeniden çalıştırılabileceğini söyledi. Bir diğer ihtimalin ise onarım sürerken petrol akışının kısmen devam ettirilmesi olduğu belirtildi.Petrol fiyatları yükseldiSaldırının ardından petrol piyasalarındaki arz endişeleri artarken, uluslararası petrol göstergesi Brent petrolünün varil fiyatı pazar günü yüzde 3.4'ten fazla yükselerek 108 dolara çıktı. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayda geçti.Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle ham petrol arzında yaşanan aksaklıklar, benzin ve motorin gibi rafine petrol ürünlerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor. ABD'de ortalama dizel fiyatı cuma günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.Öte yandan Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'daki hedeflere ve bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nda stratejik Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmesi, bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri daha da artırdı.Petrol arzına ilişkin riskler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin de savaş nedeniyle sekteye uğradığı bir dönemde küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.
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suudi arabistan, husiler, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), doğu, kızıldeniz, ortadoğu
suudi arabistan, husiler, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), doğu, kızıldeniz, ortadoğu
Suudi Arabistan'daki petrol boru hattında hasarın boyutu uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Suudi Arabistan'ın önemli petrol boru hatlarından birine düzenlenen dron saldırısının ardından yayımlanan uydu görüntüleri, hasarın boyutunu gösterdi. Hattın günler içinde yeniden devreye alınamaması halinde küresel petrol arzının yüzde 4'üne denk gelen miktarın piyasadan çekilebileceği belirtiliyor.
Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlayan bin 200 kilometrelik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nda, cuma günü düzenlenen İHA saldırılarının ardından ciddi hasar meydana geldi.
Pazar gecesi yayımlanan uydu görüntülerinde, hatta bulunan bir pompa istasyonunun yanmış ve ağır hasar almış olduğu görüldü. Görüntüler, saldırının petrol sevkiyatının kritik güzergahlarından birinde yol açtığı tahribatın boyutunu ortaya koydu.
Reuters'a konuşan Suudi petrol alıcıları ve ticaret kaynakları, boru hattının birkaç gün içinde yeniden çalıştırılamaması halinde ülkenin ihracat için elindeki petrol stoklarının tükenebileceğini belirtti. Kaynaklara göre hattın uzun süre devre dışı kalması, günde yaklaşık 4 milyon varil petrolün sevkiyatını etkileyebilir. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.
Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Hattın devre dışı kalmasının küresel arz sıkışıklığını daha da derinleştirmesi ve halihazırda yükselen akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.
Hasarın onarımı 6 haftayı bulabilir
Riyad yönetimi saldırının ardından hattın gördüğü hasarın boyutu ve yeniden ne zaman faaliyete geçeceği konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Suudi makamları saldırıdan Irak'taki militanlar tarafından fırlatılan İHA'ları sorumlu tuttu.
Reuters'a konuşan kaynaklardan biri hasarın onarımının 6 haftaya kadar sürebileceğini, başka bir kaynak ise hattın daha kısa sürede kısmen yeniden çalıştırılabileceğini söyledi. Bir diğer ihtimalin ise onarım sürerken petrol akışının kısmen devam ettirilmesi olduğu belirtildi.
Petrol fiyatları yükseldi
Saldırının ardından petrol piyasalarındaki arz endişeleri artarken, uluslararası petrol göstergesi Brent petrolünün varil fiyatı pazar günü yüzde 3.4'ten fazla yükselerek 108 dolara çıktı. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayda geçti.
Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle ham petrol arzında yaşanan aksaklıklar, benzin ve motorin gibi rafine petrol ürünlerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor. ABD'de ortalama dizel fiyatı cuma günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.
Öte yandan Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'daki hedeflere ve bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nda stratejik Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmesi, bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri daha da artırdı.
Petrol arzına ilişkin riskler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin de savaş nedeniyle sekteye uğradığı bir dönemde küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.