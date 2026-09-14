https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html

Suudi Arabistan'daki petrol boru hattında hasarın boyutu uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Suudi Arabistan'daki petrol boru hattında hasarın boyutu uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın önemli petrol boru hatlarından birine düzenlenen İHA saldırısının ardından yayımlanan uydu görüntüleri, hasarın boyutunu gözler önüne serdi. İşte görüntüler ve detaylar...

2026-09-14T09:30+0300

2026-09-14T09:30+0300

2026-09-14T09:30+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

suudi arabistan

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Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlayan bin 200 kilometrelik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nda, cuma günü düzenlenen İHA saldırılarının ardından ciddi hasar meydana geldi.Pazar gecesi yayımlanan uydu görüntülerinde, hatta bulunan bir pompa istasyonunun yanmış ve ağır hasar almış olduğu görüldü. Görüntüler, saldırının petrol sevkiyatının kritik güzergahlarından birinde yol açtığı tahribatın boyutunu ortaya koydu.Reuters'a konuşan Suudi petrol alıcıları ve ticaret kaynakları, boru hattının birkaç gün içinde yeniden çalıştırılamaması halinde ülkenin ihracat için elindeki petrol stoklarının tükenebileceğini belirtti. Kaynaklara göre hattın uzun süre devre dışı kalması, günde yaklaşık 4 milyon varil petrolün sevkiyatını etkileyebilir. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.Hasarın onarımı 6 haftayı bulabilirRiyad yönetimi saldırının ardından hattın gördüğü hasarın boyutu ve yeniden ne zaman faaliyete geçeceği konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Suudi makamları saldırıdan Irak'taki militanlar tarafından fırlatılan İHA'ları sorumlu tuttu.Reuters'a konuşan kaynaklardan biri hasarın onarımının 6 haftaya kadar sürebileceğini, başka bir kaynak ise hattın daha kısa sürede kısmen yeniden çalıştırılabileceğini söyledi. Bir diğer ihtimalin ise onarım sürerken petrol akışının kısmen devam ettirilmesi olduğu belirtildi.Petrol fiyatları yükseldiSaldırının ardından petrol piyasalarındaki arz endişeleri artarken, uluslararası petrol göstergesi Brent petrolünün varil fiyatı pazar günü yüzde 3.4'ten fazla yükselerek 108 dolara çıktı. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayda geçti.Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle ham petrol arzında yaşanan aksaklıklar, benzin ve motorin gibi rafine petrol ürünlerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor. ABD'de ortalama dizel fiyatı cuma günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.Öte yandan Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Suudi Arabistan'daki hedeflere ve bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nda stratejik Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmesi, bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri daha da artırdı.Petrol arzına ilişkin riskler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin de savaş nedeniyle sekteye uğradığı bir dönemde küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.

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suudi arabistan, husiler, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), doğu, kızıldeniz, ortadoğu