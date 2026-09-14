https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/st-petersburg-uluslararasi-birlesmis-kulturler-forumunun-is-programi-aciklandi-1108751659.html
St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun iş programı açıklandı
St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun iş programı açıklandı
Sputnik Türkiye
Bu yıl 12’cisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu’nun konuşmacı ve etkinlik takvimini içeren iş programı yayımlandı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T13:47+0300
2026-09-14T13:47+0300
2026-09-14T13:45+0300
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Rusya Hükümeti, Rusya Kültür Bakanlığı ve St. Petersburg Valiliği’nin destekleriyle Roscongress Vakfıtarafından organize edilen forum; yerli ve yabancı kültür insanlarını, devlet temsilcilerini, uzmanları ve sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.Forumun Organizasyon Komitesi Başkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yayımlanan programa ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:Hazırlanan iş programı; uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesinden yeni teknolojilerin ve yapay zekânın yaratıcı endüstriler üzerindeki etkisine kadar güncel kültür gündeminin en kritik konularını kapsıyor.Etkinlik takviminde ana oturumların yanı sıra şu tematik başlıklar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-yeni-yerlesim-merkezleri-kontrol-altina-alindi-1108750620.html
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rusya, st. petersburg, forum, kültür, tatyana golikova, rusya hükümeti, rusya kültür bakanlığı
rusya, st. petersburg, forum, kültür, tatyana golikova, rusya hükümeti, rusya kültür bakanlığı
St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun iş programı açıklandı
Bu yıl 12’cisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu’nun konuşmacı ve etkinlik takvimini içeren iş programı yayımlandı. Organizasyon, bu yıl kültürel mirastan yapay zekânın sanat üzerindeki etkilerine kadar geniş bir yelpazedeki konuları odağına alacak.
Rusya Hükümeti, Rusya Kültür Bakanlığı ve St. Petersburg Valiliği’nin destekleriyle Roscongress Vakfıtarafından organize edilen forum; yerli ve yabancı kültür insanlarını, devlet temsilcilerini, uzmanları ve sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Forumun Organizasyon Komitesi Başkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yayımlanan programa ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Kültürler Forumu; kültürel çeşitliliğe, tarihi hafızaya ve geleneksel değerlere saygı ilkesine dayanan kapsayıcı bir uluslararası diyalog zeminine dönüşmüştür. Bu yılki iş programımız; kültürel mirasın korunmasından tiyatro, sinema, müzik ve müzeciliğin geliştirilmesine, yeni teknolojilerin getirdiği fırsat ve risklerin analiz edilmesine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Açık bir tartışma ortamında gerçekleşecek profesyonel deneyim paylaşımının, kültürel kalkınma ve insani işbirliğini güçlendirme adına yeni yaklaşımlara vesile olacağına inanıyorum.”
Hazırlanan iş programı; uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesinden yeni teknolojilerin ve yapay zekânın yaratıcı endüstriler üzerindeki etkisine kadar güncel kültür gündeminin en kritik konularını kapsıyor.
Etkinlik takviminde ana oturumların yanı sıra şu tematik başlıklar yer alıyor:
Medya kültürü ve müzecilik
Geleceğin kültürel koduna doğru: birleşmiş kültürler ve teknolojiler
21. yüzyılda kültürel egemenlik
Kültürel miras: gelenekler ve çağdaşlık
Kültür alanında eğitim, gençlik programları ve sektörler arası özel oturumlar.