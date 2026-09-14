https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/st-petersburg-uluslararasi-birlesmis-kulturler-forumunun-is-programi-aciklandi-1108751659.html

St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun iş programı açıklandı

St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun iş programı açıklandı

Sputnik Türkiye

Bu yıl 12’cisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu’nun konuşmacı ve etkinlik takvimini içeren iş programı yayımlandı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:47+0300

2026-09-14T13:47+0300

2026-09-14T13:45+0300

yaşam

rusya

st. petersburg

forum

kültür

tatyana golikova

rusya hükümeti

rusya kültür bakanlığı

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Rusya Hükümeti, Rusya Kültür Bakanlığı ve St. Petersburg Valiliği’nin destekleriyle Roscongress Vakfıtarafından organize edilen forum; yerli ve yabancı kültür insanlarını, devlet temsilcilerini, uzmanları ve sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.Forumun Organizasyon Komitesi Başkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yayımlanan programa ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:Hazırlanan iş programı; uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesinden yeni teknolojilerin ve yapay zekânın yaratıcı endüstriler üzerindeki etkisine kadar güncel kültür gündeminin en kritik konularını kapsıyor.Etkinlik takviminde ana oturumların yanı sıra şu tematik başlıklar yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-yeni-yerlesim-merkezleri-kontrol-altina-alindi-1108750620.html

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