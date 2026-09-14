Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-yeni-yerlesim-merkezleri-kontrol-altina-alindi-1108750620.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekâta ilişkin günlük bültende Harkov ve Zaporojye bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T13:11+0300
2026-09-14T13:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4c46a4a3aa8975e98d9ba1fcc2fda8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla devam eden askeri operasyonlara ilişkin günlük resmi açıklamayı yayımladı. Açıklamada, farklı cephe hatlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öne çıkan hususlar şu şekildedir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-1000-dolar-esigini-asti-1108744906.html
rusya
ukrayna
harkov
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_551b5fa40312cee7a88b0d62fbe41b72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya, ukrayna, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı

13:11 14.09.2026 (güncellendi: 13:15 14.09.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekâta ilişkin günlük bültende Harkov ve Zaporojye bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını ve Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla devam eden askeri operasyonlara ilişkin günlük resmi açıklamayı yayımladı. Açıklamada, farklı cephe hatlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öne çıkan hususlar şu şekildedir:
Saha faaliyetleri: Harkov bölgesinde konuşlu ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kuşatma çemberini daralttığı ve dış kontrol alanını genişlettiği belirtildi. Bu kapsamda Harkov bölgesindeki Şirokoye ve Şevçenkovo yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığı, Malaya Volçya yerleşim yerinde de çatışmaların sürdüğü aktarıldı. ‘Dnyepr’ Askeri Grubu'nun da Zaporojye bölgesindeki Novoandreyevka yerleşim yerini kontrol altına alarak daha avantajlı mevziler elde ettiği ifade edildi.
Ukrayna’nın kayıpları: Son 24 saat içerisinde karşı tarafın 1375 askeri personel ve 10 zırhlı savaş aracı kaybettiği bildirildi.
Vurulan askeri hedefler: Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA montaj ve depolama alanları ile 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı kaydedildi.
Hava ve deniz savunma: Rus hava savunma sistemlerince 4 adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS sistemine ait 4 roket, 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1025 adet uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca Rus Karadeniz Filosu tarafından Karadeniz’de Ukrayna'ya ait 1 adet insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.
doğalgaz doğal gaz boru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
EKONOMİ
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı
10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала