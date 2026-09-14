https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-yeni-yerlesim-merkezleri-kontrol-altina-alindi-1108750620.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekâta ilişkin günlük bültende Harkov ve Zaporojye bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını ve... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:11+0300

2026-09-14T13:11+0300

2026-09-14T13:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

zaporojye

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla devam eden askeri operasyonlara ilişkin günlük resmi açıklamayı yayımladı. Açıklamada, farklı cephe hatlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öne çıkan hususlar şu şekildedir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-1000-dolar-esigini-asti-1108744906.html

rusya

ukrayna

harkov

zaporojye

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, harkov, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars