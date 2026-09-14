Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov ve Zaporojye'de yeni yerleşim merkezleri kontrol altına alındı
13:11 14.09.2026 (güncellendi: 13:15 14.09.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekâta ilişkin günlük bültende Harkov ve Zaporojye bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını ve Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla devam eden askeri operasyonlara ilişkin günlük resmi açıklamayı yayımladı. Açıklamada, farklı cephe hatlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öne çıkan hususlar şu şekildedir:
Saha faaliyetleri: Harkov bölgesinde konuşlu ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kuşatma çemberini daralttığı ve dış kontrol alanını genişlettiği belirtildi. Bu kapsamda Harkov bölgesindeki Şirokoye ve Şevçenkovo yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığı, Malaya Volçya yerleşim yerinde de çatışmaların sürdüğü aktarıldı. ‘Dnyepr’ Askeri Grubu'nun da Zaporojye bölgesindeki Novoandreyevka yerleşim yerini kontrol altına alarak daha avantajlı mevziler elde ettiği ifade edildi.
Ukrayna’nın kayıpları: Son 24 saat içerisinde karşı tarafın 1375 askeri personel ve 10 zırhlı savaş aracı kaybettiği bildirildi.
Vurulan askeri hedefler: Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA montaj ve depolama alanları ile 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı kaydedildi.
Hava ve deniz savunma: Rus hava savunma sistemlerince 4 adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS sistemine ait 4 roket, 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1025 adet uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca Rus Karadeniz Filosu tarafından Karadeniz’de Ukrayna'ya ait 1 adet insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.