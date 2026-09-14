https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/sosyal-medyada-suc-orgutu-propagandasi-yapan-2-zanli-gozaltina-alindi-2-supheli-araniyor-1108762250.html

Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı: 2 şüpheli aranıyor

Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı: 2 şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

Antalya'da, sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T19:49+0300

2026-09-14T19:49+0300

2026-09-14T19:50+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

antalya

organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Sosyal medya hesaplarından suç örgütü propagandası gerçekleştirdikleri, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen M.T, Y.A, E.Ş.K. ve B.Y'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda M.T. ve E.Ş.K. gözaltına alındı, Y.A. ve B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/adalet-bakani-gurlek-81-ilimizdeki-175-agir-ceza-cumhuriyet-bassavciligimiza-kapsamli-bir-yazi-1108761047.html

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cumhuriyet başsavcılığı, antalya, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü