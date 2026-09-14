https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/sosyal-medyada-suc-orgutu-propagandasi-yapan-2-zanli-gozaltina-alindi-2-supheli-araniyor-1108762250.html
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı: 2 şüpheli aranıyor
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı: 2 şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
Antalya'da, sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T19:49+0300
2026-09-14T19:49+0300
2026-09-14T19:50+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
antalya
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Sosyal medya hesaplarından suç örgütü propagandası gerçekleştirdikleri, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen M.T, Y.A, E.Ş.K. ve B.Y'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda M.T. ve E.Ş.K. gözaltına alındı, Y.A. ve B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/adalet-bakani-gurlek-81-ilimizdeki-175-agir-ceza-cumhuriyet-bassavciligimiza-kapsamli-bir-yazi-1108761047.html
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antalya
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cumhuriyet başsavcılığı, antalya, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
cumhuriyet başsavcılığı, antalya, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı: 2 şüpheli aranıyor
19:49 14.09.2026 (güncellendi: 19:50 14.09.2026)
Antalya'da, sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Sosyal medya hesaplarından suç örgütü propagandası gerçekleştirdikleri, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen M.T, Y.A, E.Ş.K. ve B.Y'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda M.T. ve E.Ş.K. gözaltına alındı, Y.A. ve B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.