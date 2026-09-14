https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/son-dakika-haberleri-husiler-suudi-arabistana-yanit-olarak--hava-ussunu-tam-isabetle-vurduk-1108748875.html
Husiler: Suudi Arabistan’a yanıt olarak hava üssünü 'tam isabetle' vurduk
Husiler: Suudi Arabistan’a yanıt olarak hava üssünü 'tam isabetle' vurduk
Sputnik Türkiye
Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik kapsamlı bir balistik füze ve dron saldırısı düzenlediklerini ve hedefleri "tam isabetle" vurduklarını öne sürdü.
2026-09-14T12:11+0300
2026-09-14T12:11+0300
2026-09-14T12:11+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Husiler, Hamis Muşayt’taki 'Suudi Arabistan'a ait Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik, düzinelerce balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen "büyük çaplı bir askeri operasyon" düzenlediklerini duyurdu.Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının son günlerde gerçekleştirilen 300'den fazla Suudi hava saldırısına bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti ve "saldırganlık sürdüğü müddetçe" grubun "Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlara devam edeceğini" vurguladı.Kızıldeniz'de neler oluyor?Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde kilit öneme sahip yeni adaları ele geçirdiğini bildirmişti.Hem hükümet hem de Husi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip yeni adaları ele geçirerek Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini daha da pekiştirdi.Özellikle Husilerin Suudi petrol altyapısına ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Arap basınına göre, "Bu durum İran'a, Amerika Birleşik Devletleri ile olan mücadelesinde bir koz sağlayabilir."Öte yandan İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla The Associated Press'e konuşan iki hükümet yetkilisi ve bir Husi yetkilisi, hükümet yanlısı yüzlerce askerin takımadadan çekilmesinin ardından Husiler’in Haniş adalarına savaşçı konuşlandırdığını belirtti.Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip daha fazla adayı ele geçirdiklerini ve böylece hayati önem taşıyan Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini güçlendirdiklerini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html
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yahya seri, kızıldeniz, husiler, suudi arabistan, haberler
yahya seri, kızıldeniz, husiler, suudi arabistan, haberler
Husiler: Suudi Arabistan’a yanıt olarak hava üssünü 'tam isabetle' vurduk
Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik kapsamlı bir balistik füze ve dron saldırısı düzenlediklerini ve hedefleri "tam isabetle" vurduklarını söyledi. Riyad'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Husiler, Hamis Muşayt’taki 'Suudi Arabistan'a ait Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik, düzinelerce balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen "büyük çaplı bir askeri operasyon" düzenlediklerini duyurdu.
Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının son günlerde gerçekleştirilen 300'den fazla Suudi hava saldırısına bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti ve "saldırganlık sürdüğü müddetçe" grubun "Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlara devam edeceğini" vurguladı.
Kızıldeniz'de neler oluyor?
Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde kilit öneme sahip yeni adaları ele geçirdiğini bildirmişti.
Hem hükümet hem de Husi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip yeni adaları ele geçirerek Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini daha da pekiştirdi.
Büyük ve Küçük Haniş adalarının ele geçirilmesi, Husiler'in, Yemen'in batı kıyısı boyunca kaydettiği hızlı ilerleyişin ardından Suudi destekli hükümet güçlerinin toparlanıp karşı saldırıya geçmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.
Özellikle Husilerin Suudi petrol altyapısına ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Arap basınına göre, "Bu durum İran'a, Amerika Birleşik Devletleri ile olan mücadelesinde bir koz sağlayabilir."
Öte yandan İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla The Associated Press'e konuşan iki hükümet yetkilisi ve bir Husi yetkilisi, hükümet yanlısı yüzlerce askerin takımadadan çekilmesinin ardından Husiler’in Haniş adalarına savaşçı konuşlandırdığını belirtti.
Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip daha fazla adayı ele geçirdiklerini ve böylece hayati önem taşıyan Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini güçlendirdiklerini belirtiyor.