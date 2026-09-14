https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/son-dakika-haberleri-husiler-suudi-arabistana-yanit-olarak--hava-ussunu-tam-isabetle-vurduk-1108748875.html

Husiler: Suudi Arabistan’a yanıt olarak hava üssünü 'tam isabetle' vurduk

Husiler: Suudi Arabistan’a yanıt olarak hava üssünü 'tam isabetle' vurduk

Sputnik Türkiye

Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik kapsamlı bir balistik füze ve dron saldırısı düzenlediklerini ve hedefleri "tam isabetle" vurduklarını öne sürdü.

2026-09-14T12:11+0300

2026-09-14T12:11+0300

2026-09-14T12:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

yahya seri

kızıldeniz

husiler

suudi arabistan

haberler

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Husiler, Hamis Muşayt’taki 'Suudi Arabistan'a ait Kral Halid Hava Üssü'ne yönelik, düzinelerce balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen "büyük çaplı bir askeri operasyon" düzenlediklerini duyurdu.Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının son günlerde gerçekleştirilen 300'den fazla Suudi hava saldırısına bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti ve "saldırganlık sürdüğü müddetçe" grubun "Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlara devam edeceğini" vurguladı.Kızıldeniz'de neler oluyor?Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde kilit öneme sahip yeni adaları ele geçirdiğini bildirmişti.Hem hükümet hem de Husi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip yeni adaları ele geçirerek Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini daha da pekiştirdi.Özellikle Husilerin Suudi petrol altyapısına ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Arap basınına göre, "Bu durum İran'a, Amerika Birleşik Devletleri ile olan mücadelesinde bir koz sağlayabilir."Öte yandan İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla The Associated Press'e konuşan iki hükümet yetkilisi ve bir Husi yetkilisi, hükümet yanlısı yüzlerce askerin takımadadan çekilmesinin ardından Husiler’in Haniş adalarına savaşçı konuşlandırdığını belirtti.Husiler, Kızıldeniz'in güneyinde stratejik öneme sahip daha fazla adayı ele geçirdiklerini ve böylece hayati önem taşıyan Babülmendep deniz yolu üzerindeki kontrollerini güçlendirdiklerini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/suudi-arabistandaki-petrol-boru-hattinda-hasarin-boyutu-uydu-goruntulerinde-ortaya-cikti-1108740945.html

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