https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/sivasta-11-aylik-busra-bebegin-kaybolmasina-iliskin-yayin-yasagi-karari-1108748036.html

Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı

Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı. Divriği Cumhuriyet... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T12:00+0300

2026-09-14T12:00+0300

2026-09-14T12:00+0300

türki̇ye

sivas

rtük

btk

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108748085_0:132:1796:1142_1920x0_80_0_0_567745a8047d0058ba77ddd57ec434d9.jpg

Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.Sivas Valiliği, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli tedbirlerin uygulanması amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazıların gönderildiğini açıkladı.RTÜK ve BTK’ye resmi yazı gönderildiSivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir"Büşra bebek 10 Eylül’de kaybolduDivriği’nin Gönderen köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.İHA ve iz takip köpeğiyle aranıyorAFAD, komando ve jandarma ekipleri, kayıp bebeğin bulunması için arama çalışması başlattı.Çalışmalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ile iz takip köpeğinden de yararlanıldı.Anne ifadesinde beyaz renkli araçtan söz ettiAnne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşam saatlerinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürdü.Balıkçı, araçtan iki kişinin indiğini, bir kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini ve olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B’nin gördüğünü iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/sivasta-kayip-bebek-sorusturmasi-5-kisi-gozaltina-alindi-1108730344.html

türki̇ye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, rtük, btk, cumhuriyet başsavcılığı