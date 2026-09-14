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Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı
Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı. Divriği Cumhuriyet... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T12:00+0300
2026-09-14T12:00+0300
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.Sivas Valiliği, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli tedbirlerin uygulanması amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazıların gönderildiğini açıkladı.RTÜK ve BTK’ye resmi yazı gönderildiSivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir"Büşra bebek 10 Eylül’de kaybolduDivriği’nin Gönderen köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.İHA ve iz takip köpeğiyle aranıyorAFAD, komando ve jandarma ekipleri, kayıp bebeğin bulunması için arama çalışması başlattı.Çalışmalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ile iz takip köpeğinden de yararlanıldı.Anne ifadesinde beyaz renkli araçtan söz ettiAnne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşam saatlerinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürdü.Balıkçı, araçtan iki kişinin indiğini, bir kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini ve olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B’nin gördüğünü iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/sivasta-kayip-bebek-sorusturmasi-5-kisi-gozaltina-alindi-1108730344.html
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sivas, rtük, btk, cumhuriyet başsavcılığı
sivas, rtük, btk, cumhuriyet başsavcılığı

Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı

12:00 14.09.2026
© AA / Muzaffer AkyüzSivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Muzaffer Akyüz
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda RTÜK ve BTK’ye resmi yazı gönderildi. Ekiplerin 10 Eylül’den bu yana sürdürdüğü arama çalışmalarında İHA ve iz takip köpeği de kullanılıyor.
Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.
Sivas Valiliği, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli tedbirlerin uygulanması amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazıların gönderildiğini açıkladı.

RTÜK ve BTK’ye resmi yazı gönderildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir"

Büşra bebek 10 Eylül’de kayboldu

Divriği’nin Gönderen köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA ve iz takip köpeğiyle aranıyor

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, kayıp bebeğin bulunması için arama çalışması başlattı.
Çalışmalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ile iz takip köpeğinden de yararlanıldı.

Anne ifadesinde beyaz renkli araçtan söz etti

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşam saatlerinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürdü.
Balıkçı, araçtan iki kişinin indiğini, bir kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini ve olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B’nin gördüğünü iddia etti.
çocuk, bisiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
TÜRKİYE
Sivas'ta kayıp bebek soruşturması: 6 kişi gözaltına alındı
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