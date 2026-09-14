https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-1000-dolar-esigini-asti-1108744906.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı

Sputnik Türkiye

Avrupa’da vadeli doğalgaz fiyatları, yüzde 5'i aşan artışla bin metreküp başına 1.000 doların üzerini görerek 22 Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:48+0300

2026-09-14T10:48+0300

2026-09-14T10:50+0300

ekonomi̇

avrupa

doğalgaz

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Avrupa piyasalarında işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları, güne yükselişle başlayarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.Londra merkezli Intercontinental Borsası'nın (ICE) verilerine göre, Avrupa'nın en derin derinlikli sanal doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de işlem gören ekim vadeli kontratlar, güne yüzde 2.6 artışla bin metreküp başına 978.9 dolardan başladı.İşlemlerin ilerleyen saatlerinde artan alımlarla birlikte yükseliş eğilimi ivme kazandı. TSK ile 08.55'te yüzde 3.9 primle 991,5 dolardan işlem gören kontratlar, saat 09.55 itibarıyla yüzde 5'lik artış kaydederek 1.001,8 dolara ulaştı.Böylece Avrupa'da gaz fiyatları, 22 Aralık 2022'den bu yana ilk kez 1.000 dolar sınırını geçmiş oldu. Fiyatlardaki değişim, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı olan 954,1 dolar esas alınarak hesaplandı.Avrupa kışa düşük depolarla giriyorKatar'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmasını da yavaşlattı.Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 66-67 seviyesinde bulunuyor. Bu oran yılın bu dönemi için normal seviyenin altında.Kışın doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle Avrupa ülkeleri yaz aylarında depolarını dolduruyor. Ancak Orta Doğu'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesindeki stoklarını son yıllara göre daha düşük seviyede bıraktı.Özellikle kışın normalden daha soğuk geçmesi halinde doğal gaz ihtiyacının artması ve fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimali bulunuyor.

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