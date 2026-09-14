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Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı
Sputnik Türkiye
Avrupa’da vadeli doğalgaz fiyatları, yüzde 5'i aşan artışla bin metreküp başına 1.000 doların üzerini görerek 22 Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T10:48+0300
2026-09-14T10:50+0300
ekonomi̇
avrupa
doğalgaz
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Avrupa piyasalarında işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları, güne yükselişle başlayarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.Londra merkezli Intercontinental Borsası'nın (ICE) verilerine göre, Avrupa'nın en derin derinlikli sanal doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de işlem gören ekim vadeli kontratlar, güne yüzde 2.6 artışla bin metreküp başına 978.9 dolardan başladı.İşlemlerin ilerleyen saatlerinde artan alımlarla birlikte yükseliş eğilimi ivme kazandı. TSK ile 08.55'te yüzde 3.9 primle 991,5 dolardan işlem gören kontratlar, saat 09.55 itibarıyla yüzde 5'lik artış kaydederek 1.001,8 dolara ulaştı.Böylece Avrupa'da gaz fiyatları, 22 Aralık 2022'den bu yana ilk kez 1.000 dolar sınırını geçmiş oldu. Fiyatlardaki değişim, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı olan 954,1 dolar esas alınarak hesaplandı.Avrupa kışa düşük depolarla giriyorKatar'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmasını da yavaşlattı.Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 66-67 seviyesinde bulunuyor. Bu oran yılın bu dönemi için normal seviyenin altında.Kışın doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle Avrupa ülkeleri yaz aylarında depolarını dolduruyor. Ancak Orta Doğu'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesindeki stoklarını son yıllara göre daha düşük seviyede bıraktı.Özellikle kışın normalden daha soğuk geçmesi halinde doğal gaz ihtiyacının artması ve fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimali bulunuyor.
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avrupa, doğalgaz
avrupa, doğalgaz

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1.000 dolar eşiğini aştı

10:48 14.09.2026 (güncellendi: 10:50 14.09.2026)
© AFP 2023 / JOE KLAMARdoğalgaz doğal gaz boru
doğalgaz doğal gaz boru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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Avrupa’da vadeli doğalgaz fiyatları, yüzde 5'i aşan artışla bin metreküp başına 1.000 doların üzerini görerek 22 Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa piyasalarında işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları, güne yükselişle başlayarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Londra merkezli Intercontinental Borsası'nın (ICE) verilerine göre, Avrupa'nın en derin derinlikli sanal doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de işlem gören ekim vadeli kontratlar, güne yüzde 2.6 artışla bin metreküp başına 978.9 dolardan başladı.
İşlemlerin ilerleyen saatlerinde artan alımlarla birlikte yükseliş eğilimi ivme kazandı. TSK ile 08.55'te yüzde 3.9 primle 991,5 dolardan işlem gören kontratlar, saat 09.55 itibarıyla yüzde 5'lik artış kaydederek 1.001,8 dolara ulaştı.
Böylece Avrupa'da gaz fiyatları, 22 Aralık 2022'den bu yana ilk kez 1.000 dolar sınırını geçmiş oldu. Fiyatlardaki değişim, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı olan 954,1 dolar esas alınarak hesaplandı.

Avrupa kışa düşük depolarla giriyor

Katar'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmasını da yavaşlattı.
Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 66-67 seviyesinde bulunuyor. Bu oran yılın bu dönemi için normal seviyenin altında.
Kışın doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle Avrupa ülkeleri yaz aylarında depolarını dolduruyor. Ancak Orta Doğu'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesindeki stoklarını son yıllara göre daha düşük seviyede bıraktı.
Özellikle kışın normalden daha soğuk geçmesi halinde doğal gaz ihtiyacının artması ve fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimali bulunuyor.
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