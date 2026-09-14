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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rus-gucleri-avrupadan-askeri-yuk-tasimaciliginda-kullanilan-demiryolu-altyapi-tesislerini-vuruldu-1108761781.html
Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu
Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın batısında Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T19:07+0300
2026-09-14T19:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna ordusu
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Odessa limanında insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu;▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, kiev

Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu

19:07 14.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın batısında Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Odessa limanında insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu;
▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
24 Temmuz, 18:39
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