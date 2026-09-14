https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rus-gucleri-avrupadan-askeri-yuk-tasimaciliginda-kullanilan-demiryolu-altyapi-tesislerini-vuruldu-1108761781.html

Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu

Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın batısında Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T19:07+0300

2026-09-14T19:07+0300

2026-09-14T19:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

i̇ha

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kiev

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Odessa limanında insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu;▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html

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