https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rus-gucleri-avrupadan-askeri-yuk-tasimaciliginda-kullanilan-demiryolu-altyapi-tesislerini-vuruldu-1108761781.html
Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu
Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın batısında Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T19:07+0300
2026-09-14T19:07+0300
2026-09-14T19:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna ordusu
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_91e21956f1dc9687336b21f4dfbeae87.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Odessa limanında insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu;▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_83a99f9beccfef90be1faf74790bd0de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna ordusu, kiev
Rus güçleri, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın batısında Avrupa'dan askeri yük taşımacılığında kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Odessa limanında insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu;
▪️ Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.