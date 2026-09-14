https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rus-buyukelci-versinin-nazim-hikmetin-adi-sadece-turkiye-ve-rusyada-degil-tum-dunyada-biliniyor-1108752298.html

Rus Büyükelçi Verşinin: Nazım Hikmet'in adı sadece Türkiye ve Rusya'da değil, tüm dünyada biliniyor

Rus Büyükelçi Verşinin: Nazım Hikmet'in adı sadece Türkiye ve Rusya'da değil, tüm dünyada biliniyor

Sputnik Türkiye

İzmir'de Nazım Hikmet'i konu alan bir sergiyi ziyaret eden Verşinin, Türk şairin tüm dünyada bilindiğine dikkat çekti. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T14:56+0300

2026-09-14T14:56+0300

2026-09-14T14:56+0300

yaşam

nazım hikmet

sovyetler birliği

rusya

türkiye

sergey verşinin

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, İzmir'de Nazım Hikmet’in bugüne kadarki en kapsamlı sergisi olan, 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi' adlı sergiyi ziyaret etti.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Verşinin, Nazım Hikmet'in adının sadece Türkiye ve Rusya'da değil, tüm dünyada çok iyi bilindiğini belirtti.Rus diplomat, serginin Nazım'ın Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerin çağdaş kültürü ile toplumsal düşüncesi üzerindeki etki ölçeğini görme imkanı sunduğunu kaydetti.Verşinin ayrıca serginin, Nazım Hikmet'i inandığı evrensel insan değerlerinin yerleşmesi için çok şey yapmış 'koca yürekli' bir insan olarak gösterdiğini vurguladı.Türkiye'de, Rusya'da ve diğer ülkelerde genç neslin Türk şairin eserlerini bilmesinin önem taşıdığını kaydeden Verşinin, "Türkiye'de, Rusya'da ve diğer ülkelerde genç, büyüyen nesillerin Nazım Hikmet'in eserlerine aşina olması ve onları bilmesi son derece önemli" dedi.1951 yılında Nazım Hikmet, 1963'teki ölümüne kadar yaşayacağı Sovyetler Birliği'ne gitmişti. Yaşamı boyunca anavatanındaki bir köy mezarlığına defnedilmeyi arzu ettiğini ifade etmiş olmasına rağmen, Moskova'daki Novodeviçi Mezarlığı'na defnedilen Nazım'a, SSCB'ye göç ettikten sonra elinden alınan Türk vatandaşlığı 2009 yılında iade edilmiştir.

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nazım hikmet, sovyetler birliği, rusya, türkiye, sergey verşinin