Kremlin: Kiev'e yapılan 'saldırmama' çağrılarını memnuniyetle karşılarız
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ukrayna krizinin olası çözümüne ilişkin konuşan Peskov, Kiev'e yapılan her türlü ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sivil ve ekonomik altyapıya saldırıların durdurulması için Kiev rejimine yapılan çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Peskov, her ülkenin Kiev üzerinde nüfuz kullanarak esneklik göstermesini sağlayabileceğini ve böylece Ukrayna çözüm sürecine katkıda bulunabileceğini kaydetti.
Cephe hattındaki dinamiklere de mercek tutan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini gerçekleştirmeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin giderek daha net görüldüğünü vurguladı.
Petrol piyasalarındaki duruma da değinen Peskov, piyasaların hızla kötüleştiğini ve bu durumun temel olarak Basra Körfezi'ndeki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.
Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının devre dışı bırakılmasını anımsatan Peskov, bu gelişmeyle beraber küresel arzın yüzde 4'ünden fazlasının piyasadan silindiğini ve bunun endişe verici olduğunu vurguladı.
Peskov, her ülkenin Kiev üzerinde nüfuz kullanarak esneklik göstermesini sağlayabileceğini ve böylece Ukrayna çözüm sürecine katkıda bulunabileceğini kaydetti.
Cephe hattındaki dinamiklere de mercek tutan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini gerçekleştirmeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin giderek daha net görüldüğünü vurguladı.
Petrol piyasalarındaki duruma da değinen Peskov, piyasaların hızla kötüleştiğini ve bu durumun temel olarak Basra Körfezi'ndeki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.
Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının devre dışı bırakılmasını anımsatan Peskov, bu gelişmeyle beraber küresel arzın yüzde 4'ünden fazlasının piyasadan silindiğini ve bunun endişe verici olduğunu vurguladı.