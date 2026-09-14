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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kremlin-kieve-yapilan-saldirmama-cagrilarini-memnuniyetle-karsilariz-1108751868.html
Kremlin: Kiev'e yapılan 'saldırmama' çağrılarını memnuniyetle karşılarız
Kremlin: Kiev'e yapılan 'saldırmama' çağrılarını memnuniyetle karşılarız
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin olası çözümüne ilişkin konuşan Peskov, Kiev'e yapılan her türlü ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T14:01+0300
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ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
basra körfezi
kremlin
dmitriy peskov
petrol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sivil ve ekonomik altyapıya saldırıların durdurulması için Kiev rejimine yapılan çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Peskov, her ülkenin Kiev üzerinde nüfuz kullanarak esneklik göstermesini sağlayabileceğini ve böylece Ukrayna çözüm sürecine katkıda bulunabileceğini kaydetti.Cephe hattındaki dinamiklere de mercek tutan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini gerçekleştirmeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin giderek daha net görüldüğünü vurguladı.Petrol piyasalarındaki duruma da değinen Peskov, piyasaların hızla kötüleştiğini ve bu durumun temel olarak Basra Körfezi'ndeki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti. Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının devre dışı bırakılmasını anımsatan Peskov, bu gelişmeyle beraber küresel arzın yüzde 4'ünden fazlasının piyasadan silindiğini ve bunun endişe verici olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/rusya-savunma-bakanligi-harkov-ve-zaporojyede-yeni-yerlesim-merkezleri-kontrol-altina-alindi-1108750620.html
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kiev, ukrayna, basra körfezi, kremlin, dmitriy peskov, petrol
kiev, ukrayna, basra körfezi, kremlin, dmitriy peskov, petrol

Kremlin: Kiev'e yapılan 'saldırmama' çağrılarını memnuniyetle karşılarız

14:01 14.09.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Ukrayna krizinin olası çözümüne ilişkin konuşan Peskov, Kiev'e yapılan her türlü ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sivil ve ekonomik altyapıya saldırıların durdurulması için Kiev rejimine yapılan çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Peskov, her ülkenin Kiev üzerinde nüfuz kullanarak esneklik göstermesini sağlayabileceğini ve böylece Ukrayna çözüm sürecine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Cephe hattındaki dinamiklere de mercek tutan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini gerçekleştirmeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin giderek daha net görüldüğünü vurguladı.

Petrol piyasalarındaki duruma da değinen Peskov, piyasaların hızla kötüleştiğini ve bu durumun temel olarak Basra Körfezi'ndeki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının devre dışı bırakılmasını anımsatan Peskov, bu gelişmeyle beraber küresel arzın yüzde 4'ünden fazlasının piyasadan silindiğini ve bunun endişe verici olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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