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Norveç'ten İsrail yerleşimleri için yeni adım: Ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis
Norveç'ten İsrail yerleşimleri için yeni adım: Ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis
Sputnik Türkiye
Norveç, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyor. Dışişleri... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını açıkladı.Norveç hükümetinin Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığını belirten Eide, Batılı ülkelerin bu yerleşimlerde yaşayan İsraillilere yönelik tutumlarını değiştirdiğini ifade etti.NRK, yasa tasarısının gelecek aylarda Norveç Parlamentosuna sunulacağını kaydetti.İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülke, 8 Eylül'de Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/disisleri-bakanligi-yunan-yetkilileri-ciddiyete-ve-akliselime-davet-ediyoruz-1108759505.html
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espen barth eide, i̇srail, filistin, norveç
espen barth eide, i̇srail, filistin, norveç
Norveç'ten İsrail yerleşimleri için yeni adım: Ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis
Norveç, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyor. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tasarının bu yerleşimlere ekonomik desteği engellemeyi amaçladığını söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını açıkladı.
Eide
, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, "İsrail, 'insan haklarını ihlal ettiğine' dair eleştirildiğinde Batılı ülkeleri suçlayarak korkutmaya alışmıştı. Artık İsrail'in teflon kaplaması ortadan kalktı."
dedi.
Norveç hükümetinin Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığını belirten Eide, Batılı ülkelerin bu yerleşimlerde yaşayan İsraillilere yönelik tutumlarını değiştirdiğini ifade etti.
Eide
, "Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyoruz. Böylece bu yerleşimlere ekonomik destek sağlanmasının engellenmesini hedefliyoruz."
diye konuştu.
NRK, yasa tasarısının gelecek aylarda Norveç Parlamentosuna sunulacağını kaydetti.
İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülke, 8 Eylül'de Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.