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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/disisleri-bakanligi-yunan-yetkilileri-ciddiyete-ve-akliselime-davet-ediyoruz-1108759505.html
Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz”... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı ve eklendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yunanistan-disisleri-bakani-gerapteritisten-turkiye-aciklamasi-sahada-da-karsilik-vermeye-haziriz-1108629106.html
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dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz

16:52 14.09.2026 (güncellendi: 17:09 14.09.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz” açıklaması yaptı.
Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı ve eklendi:

Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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