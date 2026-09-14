https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/disisleri-bakanligi-yunan-yetkilileri-ciddiyete-ve-akliselime-davet-ediyoruz-1108759505.html
Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz”... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T16:52+0300
2026-09-14T16:52+0300
2026-09-14T17:09+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
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Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı ve eklendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yunanistan-disisleri-bakani-gerapteritisten-turkiye-aciklamasi-sahada-da-karsilik-vermeye-haziriz-1108629106.html
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dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı: Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz
16:52 14.09.2026 (güncellendi: 17:09 14.09.2026)
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz” açıklaması yaptı.
Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı ve eklendi:
Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz.