https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/muhammed-alinin-karsilastigim-en-sert-adam-dedigi-george-chuvalo-hayatini-kaybetti-1108745972.html

Muhammed Ali'nin 'karşılaştığım en sert adam' dediği George Chuvalo hayatını kaybetti

Muhammed Ali'nin 'karşılaştığım en sert adam' dediği George Chuvalo hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında öldü. Profesyonel kariyerinde çıktığı 93 maçta bir kez bile nakavt olmadan yere düşmeyen Chuvalo, Muhammed... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T11:10+0300

2026-09-14T11:10+0300

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yaşam

muhammed ali

george foreman

toronto

george chuvalo

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Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında hayatını kaybetti. Beş kez Kanada ağır sıklet şampiyonu olan Chuvalo'nun ölüm haberini, kariyerinde antrenman yaptığı Toronto'daki Sully's Boxing Gym duyurdu. Açıklamada Chuvalo'nun cumartesi günü, doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.1937 yılında Hırvat göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Toronto'da büyüyen Chuvalo, genç yaşlarda boksa başladı.93 maçta bir kez bile yere düşmediProfesyonel kariyerinde toplam 93 maça çıkan Chuvalo, bunların 73'ünü kazandı, 18'ini kaybetti ve 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Kanadalı boksör, kariyeri boyunca hiçbir maçta nakavtla yere düşmedi.Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktıDemir çenesi ve dayanıklılığıyla tanınan Chuvalo, kariyerinde Muhammed Ali, George Foreman ve Joe Frazier gibi dünya çapında tanınan ağır sıklet boksörlerle karşı karşıya geldi.Chuvalo, 1966 ve 1972 yıllarında Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktı. Her iki mücadeleyi de kaybetmesine rağmen Ali'nin, Chuvalo için "Karşılaştığım en sert adam" dediği aktarıldı.Bokstan sonra uyuşturucuyla mücadele için çalıştı1978 yılında profesyonel boksa veda eden Chuvalo, daha sonra ülkesi genelinde uyuşturucuyla mücadele eğitimi ve ruh sağlığı farkındalığı konusunda konuşmalar yaptı.Chuvalo, ailesinde yaşanan uyuşturucu bağımlılığı ve intihar nedeniyle üç oğlunu ve eşini kaybettiğini daha önce açıklamıştı. Yaşadığı kayıpların ardından özellikle gençleri uyuşturucunun tehlikelerine karşı uyarmak için çalışmalar yürüttü.Boks kariyerinin ardından oyunculuk da yapan Chuvalo, 1986 yapımı Sinek (The Fly) ve 1998 yapımı Kirli İş (Dirty Work) filmlerinde rol aldı. Ayrıca önemli boks karşılaşmalarında konuk yorumculuk yaptı ve boks programlarında yer aldı.

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