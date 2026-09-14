https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/muhammed-alinin-karsilastigim-en-sert-adam-dedigi-george-chuvalo-hayatini-kaybetti-1108745972.html
Muhammed Ali'nin 'karşılaştığım en sert adam' dediği George Chuvalo hayatını kaybetti
Muhammed Ali'nin 'karşılaştığım en sert adam' dediği George Chuvalo hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında öldü. Profesyonel kariyerinde çıktığı 93 maçta bir kez bile nakavt olmadan yere düşmeyen Chuvalo, Muhammed... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T11:10+0300
2026-09-14T11:10+0300
2026-09-14T11:10+0300
yaşam
muhammed ali
george foreman
toronto
george chuvalo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108744715_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_acaa805d4d6829488e9945adee820195.jpg
Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında hayatını kaybetti. Beş kez Kanada ağır sıklet şampiyonu olan Chuvalo'nun ölüm haberini, kariyerinde antrenman yaptığı Toronto'daki Sully's Boxing Gym duyurdu. Açıklamada Chuvalo'nun cumartesi günü, doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.1937 yılında Hırvat göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Toronto'da büyüyen Chuvalo, genç yaşlarda boksa başladı.93 maçta bir kez bile yere düşmediProfesyonel kariyerinde toplam 93 maça çıkan Chuvalo, bunların 73'ünü kazandı, 18'ini kaybetti ve 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Kanadalı boksör, kariyeri boyunca hiçbir maçta nakavtla yere düşmedi.Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktıDemir çenesi ve dayanıklılığıyla tanınan Chuvalo, kariyerinde Muhammed Ali, George Foreman ve Joe Frazier gibi dünya çapında tanınan ağır sıklet boksörlerle karşı karşıya geldi.Chuvalo, 1966 ve 1972 yıllarında Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktı. Her iki mücadeleyi de kaybetmesine rağmen Ali'nin, Chuvalo için "Karşılaştığım en sert adam" dediği aktarıldı.Bokstan sonra uyuşturucuyla mücadele için çalıştı1978 yılında profesyonel boksa veda eden Chuvalo, daha sonra ülkesi genelinde uyuşturucuyla mücadele eğitimi ve ruh sağlığı farkındalığı konusunda konuşmalar yaptı.Chuvalo, ailesinde yaşanan uyuşturucu bağımlılığı ve intihar nedeniyle üç oğlunu ve eşini kaybettiğini daha önce açıklamıştı. Yaşadığı kayıpların ardından özellikle gençleri uyuşturucunun tehlikelerine karşı uyarmak için çalışmalar yürüttü.Boks kariyerinin ardından oyunculuk da yapan Chuvalo, 1986 yapımı Sinek (The Fly) ve 1998 yapımı Kirli İş (Dirty Work) filmlerinde rol aldı. Ayrıca önemli boks karşılaşmalarında konuk yorumculuk yaptı ve boks programlarında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ringde-aldigi-darbe-hayatini-degistirmisti-unlu-boksor-11-yil-sonra-hayatini-kaybetti-1108029245.html
toronto
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108744715_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_fd6ac673b4109ac39b0ec247bff6e1c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muhammed ali, george foreman, toronto, george chuvalo
muhammed ali, george foreman, toronto, george chuvalo
Muhammed Ali'nin 'karşılaştığım en sert adam' dediği George Chuvalo hayatını kaybetti
Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında öldü. Profesyonel kariyerinde çıktığı 93 maçta bir kez bile nakavt olmadan yere düşmeyen Chuvalo, Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu dönemin önemli ağır sıkletleriyle ringe çıkmıştı.
Kanadalı efsane boksör George Chuvalo, 89 yaşında hayatını kaybetti. Beş kez Kanada ağır sıklet şampiyonu olan Chuvalo'nun ölüm haberini, kariyerinde antrenman yaptığı Toronto'daki Sully's Boxing Gym duyurdu. Açıklamada Chuvalo'nun cumartesi günü, doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.
1937 yılında Hırvat göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Toronto'da büyüyen Chuvalo, genç yaşlarda boksa başladı.
93 maçta bir kez bile yere düşmedi
Profesyonel kariyerinde toplam 93 maça çıkan Chuvalo, bunların 73'ünü kazandı, 18'ini kaybetti ve 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Kanadalı boksör, kariyeri boyunca hiçbir maçta nakavtla yere düşmedi.
Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktı
Demir çenesi ve dayanıklılığıyla tanınan Chuvalo, kariyerinde Muhammed Ali, George Foreman ve Joe Frazier gibi dünya çapında tanınan ağır sıklet boksörlerle karşı karşıya geldi.
Chuvalo, 1966 ve 1972 yıllarında Muhammed Ali ile iki kez ringe çıktı. Her iki mücadeleyi de kaybetmesine rağmen Ali'nin, Chuvalo için "Karşılaştığım en sert adam" dediği aktarıldı.
Bokstan sonra uyuşturucuyla mücadele için çalıştı
1978 yılında profesyonel boksa veda eden Chuvalo, daha sonra ülkesi genelinde uyuşturucuyla mücadele eğitimi ve ruh sağlığı farkındalığı konusunda konuşmalar yaptı.
Chuvalo, ailesinde yaşanan uyuşturucu bağımlılığı ve intihar nedeniyle üç oğlunu ve eşini kaybettiğini daha önce açıklamıştı. Yaşadığı kayıpların ardından özellikle gençleri uyuşturucunun tehlikelerine karşı uyarmak için çalışmalar yürüttü.
Boks kariyerinin ardından oyunculuk da yapan Chuvalo, 1986 yapımı Sinek (The Fly) ve 1998 yapımı Kirli İş (Dirty Work) filmlerinde rol aldı. Ayrıca önemli boks karşılaşmalarında konuk yorumculuk yaptı ve boks programlarında yer aldı.